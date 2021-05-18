











После решения Княжеского правительства ослабить ограничения, водный стадион Ренье III снова принимает посетителей спустя семь месяцев закрытия.

Жители Монако готовятся снова наслаждаться небольшими радостями жизни, например, плаванием в бассейне. Комплекс Ренье III будет открыт 18 мая, а также с 25 мая по 10 октября. Во время проведения Гран-при Формулы-1 бассейн будет закрыт (19-24 мая).

Санитарные правила

Открытие бассейна возможно при соблюдении некоторых санитарных мер. В крытом корпусе комплекса необходимо соблюдать масочный режим, а также разграничение потоков людей. В комплексе нельзя будет оставить одежду, но душевые будут доступны для посетителей. Всего у бассейна установят 200 шезлонгов и зонтиков, а также трамплины для прыжков в воду и горки. Социальную дистанцию нужно соблюдать как на суше, так и в воде.

Часы работы и стоимость

Водный стадион Ренье III будет открыт с 7.00 до 17.40 до июня. С 19 июня комплекс будет открыт со вторника по воскресенье (7.00-19.40).

Вход бесплатный для детей и жителей Монако старше 65 лет. Для детей в возрасте 4-11 лет, лиц старше 60 лет, не проживающих в Монако, сотрудников мэрии и обладателей карты Circle A действует льготный тариф. Остальные посетители платят стандартную стоимость в 6,30 евро за день.