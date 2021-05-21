











В мае вдали от естественной среды обитания — Тихого океана — был замечен молодой серый кит. За несколько месяцев до конференции COP26, которая пройдет в ноябре в Шотландии, это происшествие напомнило о влиянии климатических изменений на морские системы и их биоразнообразие.

Обычно серые киты обитают в Беринговом море у побережий Канады и России и в более теплых водах Нижней Калифорнии и Мексики, которые идеально подходят для рождения детенышей каждую зиму. Но некоторые из особей серых китов иногда оказываются намного дальше из-за изменения климата. В мае серого кита заметили в Средиземном море во второй раз с 2010 года.

Несколько дней кит метался между побережьями Марокко, Италии и Испании. Вероятно, тающий лед Северо-Западного прохода перенес животное через Северный Ледовитый океан.

Истощенный и дезориентированный

В 2010 году другой кит, заблудившийся в Средиземном море, вернулся в Атлантический океан, но ученые потеряли след, когда он прошел Гибралтарский пролив. Ученые не исключают, что животное погибло из-за истощения и голода.

Постигнет ли та же участь кита, недавно замеченного у Французской Ривьеры? Это возможно, ведь ученые напоминают, что дезориентированное млекопитающее особенно истощено.

Столкнувшись с климатическими потрясениями, которые угрожают морским экосистемам, британское председательство на COP26 уже подтвердило намерение усилить работу, проводимую по океанам в рамках Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН).

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