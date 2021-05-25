











4 мая Шарлотта Казираги во время модного показа Chanel Croisière 2021-2022 раскрыла еще один свой талант — пение.

Все знали ее как модель и как посла культуры, но сейчас дочь Принцессы Каролины оказалась в центре внимания благодаря своему голосу. Из-за пандемии коронавируса традиционный показ Chanel Croisière 2021-2022 прошел без зрителей, но на мероприятии присутствовали некоторые артисты.

Ванесса Паради, Анжель, Жюльет Армане и Шарлотта Казираги сопровождали Себастьена Телье во время показа. Супруга Димитрия Рассама исполнила песню La Roche — одну из самых известных композиций артиста.

Символическое место

Возможно, Шарлотта Казираги чувствовала себя превосходно на сцене в том числе благодаря месту проведения показа. Модное мероприятие проходило на юге Франции, в Ле-Бо-де-Прованс. Это место расположено буквально в 15 километрах от Сен-Реми-де-Прованс, где Шарлотта Казираги провела детство и где в 2019 году состоялась ее свадьба.

Похоже, пение — это семейное дело. Видимо, Шарлотта Казираги, которая появилась на публике в блестящем блейзере, джинсах и черных ботинках, унаследовала музыкальный талант у своей тети, Принцессы Стефании. Ее песня «Comme un ouragan» имела большой успех в конце 1980-ых годов.