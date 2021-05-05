











После неприемлемого сравнения, сделанного сайтом Le Libéro Lyon, Княжеский дворец, председатель Национального совета Стефан Валери и ФК «Монако» осудили эти высказывания, охарактеризовав их как шокирующие.

Воскресный матч между «Монако» и «Лионом» оставил о себе не самое лучшее впечатление. Сначала — нападки на подопечных Нико Ковача во время матча и массовая потасовка, вспыхнувшая в самом конце игры, которая привела к удалению четырех игроков (Маттиа Де Скильо, Марсело, Виллем Геуббельс и Пьетро Пеллегри). Затем — неуместная статья на сайте Le Libéro Lyon, которая вызвала возмущение в Княжестве. В статье написали: «В отличие от Грейс Келли, Лион не упустил свой поворот в Монако» (ориг. «Contrairement à Grace Kelly, l’OL n’a pas raté son tournant à Monaco»).

«Прискорбно, что человеческую трагедию сравнивают со спортивным событием»

Эта фраза вызвала негодование в Княжеском дворце, который осудил издание в специальном коммюнике. «Княжеский дворец с возмущением узнал о неуместных комментариях, сделанных на сайте Le Libéro Lyon и повторенных на многочисленных платформах и в социальных сетях после футбольного матча «Монако» — «Лион», который состоялся вечером 2 мая. Прискорбно, что человеческая трагедия любого рода, в данном случае затрагивающая Княжескую семью, сравнивается со спортивным событием. От имени своей Семьи, Его Светлейшее Высочество Князь Альбер II, осуждает подобные высказывания и их автора, предлагая проявить благоразумие и уважение к памяти любого ушедшего от нас человека».

ФК «Монако» поддержал Княжескую семью

Председатель Национального совета Стефан Валери также осудил это проявление неуважения, выразив свою поддержку Княжеской семье. «Я разделяю возмущение монакской общины после скандальной публикации Libéro Lyon. Недостойно и неприемлемо сравнивать человеческую трагедию, которая затронула Княжескую семью и нашу страну, с футбольным матчем».

ФК «Монако» также выразило свою поддержку Княжеской семье, опубликовав заявление на своем сайте. «ФК «Монако» присоединяется к возмущению Княжеской семьи после статьи, опубликованной на сайте, посвященном новостям футбольного клуба «Лион». Наш клуб осуждает неуместные комментарии их автора, неуважительные и обидные для Княжеской семьи, монегасков и всех сторонников ФК «Монако», и выражает свою солидарность».