











В воскресенье вечером «Монако» уступил «Лиону» со счетом 2:3 в заключительном матче 35-го тура чемпионата Франции. Князь Альбер II присутствовал на стадионе «Луи II», чтобы поддержать «красно-белых».

«Монако» проиграл в ключевом матче финишной прямой чемпионата Франции. Настоящий шок для подопечных Нико Ковача, которые набрали очень хороший ход во второй половине сезона и смогли втесаться в борьбу за чемпионство. Напряженный и принципиальный матч закончился потасовкой после финального свистка. Целый ряд футболистов получили красные карточки за недисциплинированное поведение и таким образом пропустят следующий матч.

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Монегаски забили первыми. Бен-Йеддер отдал великолепную передачу на Кевина Фолланда, который поразил ближний угол ворот соперника (1-0, 25′) и забил свой 16-й гол в сезоне. Первый тайм завершился минимальным преимуществом «красно-белых». После перерыва «Лион» вышел немного другой командой. Быстрый гол вернул лионцев в борьбу и подарил поклонникам футбола просто сумасшедший второй тайм. Увы для болельщиков «Монако», он закончился победой команды из Лиона.

Шансы на чемпионство тают на глазах

Сперва благодаря Депаю, который на дриблинге обыграл трех защитников «Монако» и нанес сокрушительный удар по воротам Леконта с линии штрафной площади (1-1, 57’). Затем, уже играя в меньшинстве, «Лиону» удается переломить ход встречи в свою пользу благодаря голу Марсело (1-2, 77’). Бен-Йеддер сравнивает счет с пенальти (2-2, 86’) и возвращает «Монако» в борьбу, но Шерки ставит жирную точку в этом матче под самый его занавес. Выйдя несколькими минутами ранее, молодой талант «Лиона», одним касанием уничтожает шансы монегасков на победу, играющих в большинстве с 70-й минуты встречи. «Лион» увозит победу из Княжества (2-3).

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Очень обидное поражение, которое резко снижает шансы «Монако» на победу в чемпионате. Несмотря на то, что монегаски все же сохранили третью строчку в Лиге 1 (71 очко), они позволили «Лиону» (4-е место) сократить отрыв до одного очка (70 очков). За три тура до конца чемпионата, вся борьба еще впереди. Следующую встречу «красно-белые» проведут в воскресенье в гостевом матче против «Реймса».