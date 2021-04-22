











Футбольный клуб «Монако» вышел в полуфинал Кубка Франции, одержав победу в гостях у «Лиона» (0:2).

Бывают вечера, когда кажется, что все планеты выстраиваются в ряд. Несмотря на сложный первый тайм игроки Нико Ковача завершили матч, добыв путевку в полуфинал Кубка Франции.

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Благодаря ослепительной игре Радослава Маецки, который несколько раз спасал команду от пропущенных голов, ФК «Монако» в восьмой раз подряд завершил игру без пропущенных мячей.

Дуэт Бен Йеддер — Фолланд

После перерыва «красно-белые» открыли счет: Виссам Бен-Йеддер реализовал пенальти после того, как Фоде Балло-Туре заработал 11-метровый для своей команды. Позже игроки «Монако», отобрав мяч на половине поля «олимпийцев, вывели Виссама Бен-Йеддера на ударную позицию, но нападающий предпочел поделиться мячом с Кевином Фолландом. Немецкий форвард удвоил преимущество на 62-й минуте.

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Этот гол означает путевку в четыре завершающих матча Кубка Франции наряду с «Пари Сен-Жермен» и «Монпелье». ФК «Монако» не выигрывал турнир с 1991 года. Спустя 20 лет Нико Ковач и его игроки находятся всего в двух шагах от титула. Следующая игра ФК «Монако» пройдет 25 апреля с «Анже».