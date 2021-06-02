











Фонды Княгини Шарлен и Князя Альбера II в пятницу опробовали два аппарата DPOL в порту Монако. Таким образом Княжеская семья еще раз продемонстрировала приверженность борьбе с загрязнением, которое разрушает океаны.

На церемонии запуска аппаратов присутствовали президент порта Монако Алеко Кесеоглу (Aleco Keusseoglou), вице-президент Фонда Князя Альбера II Оливье Венден (Olivier Wenden), генеральный секретарь Фонда Княгини Шарлен Гарет Уиттсток (Gareth Wittstock) и соучредитель компании Ekkopol Эрик Дюпон (Eric Dupont). Все присутствовавшие собрались вокруг аппаратов для очистки загрязнений, которые при этом безвредны для биоразнообразия Средиземного моря и для мелкой рыбы.

© Eric Mathon / Княжеский дворец

Аппараты собирают плавающие на поверхности моря отходы, например, пластмассы и углеводороды. Машина способна всосать отходы с нескольких метров, после чего помещает их в специальный мешок для хранения.

© Eric Mathon / Княжеский дворец