











Что может быть лучше, чем летом наслаждаться морем, потягивая коктейль?

В Монако открылся Beach Hotel и ресторан Elsa, на кухне которого будет работать шеф-повар Манон Флери. Также в Княжестве появился новый пляж с оригинальным дизайном 1930-х годов, но это еще не все. SBM продолжает сезон возвращением Vigie Lounge & Restaurant — места с райским настроением.

С 25 июня по 25 сентября каждый вечер с четверга по понедельник включительно здесь можно отдохнуть между морем и соснами, любуясь видом на залив Монако. В помещении, оформленном с использованием натуральных материалов, будет играть ди-джей-резидент.

Коктейль под южным солнцем… Америки!

С 18.00 лаунж-бар предложит вина и коктейли, которые можно пить за общим столом. С 19.30 шеф-повар Паскаль Гарригес приглашает в гастрономическое путешествие в Южную Америку: гуакамоле, эмпанада и свежевыловленная утренняя рыба!

La Vigie Lounge & Restaurant ждет вас!

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La Vigie Lounge & Restaurant С 25/06 по 5/09 Каждый вечер, с четверга по понедельник включительно, с 18:00 до 23:30 Monte-Carlo Beach, Avenue Princesse Grace, 06190 Roquebrune-Cap-Martin Бронирование по телефону +377 98 06 52 52 или на сайте SBM.