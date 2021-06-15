











В отеле Hôtel de Paris откроется поп-ап ресторан, предлагающий насладиться вкусами Италии.

В декабре прошлого года гостей Hôtel de Paris радовал шеф-повар, мастерство которого отмечено множеством наград (две звезды Мишлен, три вилки Gambero Rosso). Этим летом Андреа Бертон (Andrea Berton) возвращается в Княжество.

Шеф-повар привез лучшее из своих путешествий и стажировок в Милане, Флоренции и Лондоне, чтобы пригласить гостей отеля Hôtel de Paris в кулинарное путешествие на недавно отремонтированной террасе.

Современное сезонное гастрономическое предложение итальянской кухни Иван Артолли (Ivan Artolli) , генеральный директор отеля Hôtel de Paris

Средиземноморье в тарелке

Кухня Андреа Бертона — это гастрономическая остановка в Италии, полная сюрпризов. Андреа Бертон переосмысливает традиционные итальянские блюда, и они поражают даже самых взыскательных гурманов. В меню — тальятелле с кальмарами, острым томатным соусом и амарантовым попкорном.

Это открытие дополняет гастрономическое лето, объявленное SBM после начала работы ресторана Yannick Alléno в Hôtel Hermitage Monte-Carlo, открытия Festival des Etoilés Monte-Carlo и прихода нового шеф-повара Манон Флери в Elsa at Monte-Carlo Beach.

С 6 июля по 22 августа

Открыт с вечера вторника до вечера воскресенья

Обед с 12.15 до 15.00

Ужин с 19.00 до 23.00

Бронирование по телефону +377 98 06 39 39