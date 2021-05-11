











Этой весной в Княжество приезжает знаменитый шеф-повар Янник Аллено (Yannick Alléno). Его ресторан откроется 19 мая.

Это первое заведение шеф-повара на юге. Янник Аллено уже управляет двумя трехзвездочными ресторанами во Франции. Без сомнений, его кухня понравится, как жителям Монако, так и ценителям со всего мира. Терраса бывшего ресторана Vistamar была переоборудована, чтобы принять заведение «Yannick Alléno». Уникальный вид на порт Монако и на Княжеский дворец по-прежнему будет восхищать гостей. Благодаря новому ресторану отель Hermitage Monte-Carlo предлагает новое уникальное место притяжения.

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Кухня с оттенком французской Ривьеры

От посуды до декора: все было продумано так, чтобы подчеркнуть дух Средиземноморья. На террасе ресторана — жасмин, цитрусовые и оливковые деревья. В блюдах будут использоваться местные продукты, в том числе из соображений экологической устойчивости. Меню ресторана будет меняться в зависимости от сезона и идей шеф-повара Янника Аллено. В основном это будет классическая кухня с оттенками Монако.

В феврале прошлого года стало известно, что к 2022 году в ресторане проведут другие работы. В частности, будет воплощен новый дизайн интерьера от Шахана Минассяна (Chahan Minassian).

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