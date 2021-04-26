











COYA Monte-Carlo, Bar Américain и Café de Paris… Несколько ресторанов Монако весь зимний сезон готовились к встрече гостей с соблюдением всех мер безопасности.

Ресторан COYA Monte-Carlo в четвертый раз начинает сезон с открытия террасы, расположенной в садах Sporting Monte-Carlo. Ресторан открылся с 22 апреля. Во время ограничений поездок шеф-повар Виктория Валленилла Галлардо (Victoria Vallenilla Gallardo) предлагает гостям все вкусы Латинской Америки прямо в Княжестве.

Другие рестораны недавно также открыли двери. Среди них — Buddha-Bar и Louis XV-Alain Ducasse в Hôtel de Paris. В мае откроются Le Deck, Elsa и Yannick Alléno в отеле Hermitage Monte-Carlo.

С 19 апреля в отношении ресторанов приняты некоторые послабления. Жители Монако и гости Княжества, останавливающиеся в отелях, могут наслаждаться ужинами в ресторанах до 21.30. Гости ресторанов могут вернуться домой до 22.00, так как в Монако действует комендантский час. Заказы на вынос разрешены до 21.00.

Ряд правил посещения ресторанов не меняется. Так, столик нужно резервировать в обязательном порядке, а за одним столом могут находиться не более шести человек. Бары пока закрыты, но во время обеда клиенты могут пользоваться услугами бара в ресторанах.

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