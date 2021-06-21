











Группа PEAK6, возглавляемая Дженнифер Джаст и Мэттом Халсайзером, стала мажоритарным акционером женского футбольного клуба (ЖФК) «Монако». В этой связи президент клуба Андре-Пьер Куфе дал интервью, отрывки из которого приведены ниже.

Президент ЖФК «Монако» вместе с руководителем по развитию клуба Тома Мартини приняли нас в гостинице в двух шагах от стадиона «Луи II». Они рассказали о новых амбициях своего клуба, который готовится к качественным изменениям. Следующие сезоны ЖФК «Монако» обещают быть поистине захватывающими.

Когда появились первые контакты с представителями PEAK6?

Переговоры начались в 2020 году. В сентябре, если быть точным. Так что эта новость не свалились с неба, поскольку до этого мы вели долгие переговоры. Нужно понимать, что у американцев есть серьезная финансовая мощь, но прежде всего они хотят видеть конкретные проекты. Мы объяснили им нашу стратегию, которую воплощаем с 2015 года с приходом Тома Мартини (руководитель по развитию клуба). Они быстро ее одобрили и оказали нам доверие.

Почему PEAK6 заинтересовался ЖФК «Монако»?

Они хотели обосноваться в Монако. Связать княжество и США нам позволил Жером де Бонтен (франко-американский бизнесмен, президент ФК «Монако» с 2008 по 2009 год). Нужно также понимать, что PEAK6 участвует в борьбе за равенство между мужчиной и женщиной, и они хотят использовать привлекательность женского футбола, чтобы вести эту борьбу.

С символической точки зрения играть в Монако и на стадионе «Луи II» – это большой плюс

Владельцы ФК «Монако» с вами никогда не связывались?

Когда в 2014 году Николя Ольвек (ныне исполнительный президент ФК «Ренн») прибыл в ФК «Монако» из ФК «Нанси», он хотел, чтобы здесь, как в «Нанси», была создана женская команда. Но Вадим Васильев и Дмитрий Рыболовлев не хотели инвестировать вместе с нами. Они говорили нам, что у нас нет инфраструктуры. Но мы всего лишь хотели небольшой финансовой помощи. Мы бы даже могли оставить «детище» во втором или в первом дивизионе. И это была бы женская команда ФК «Монако». Но теперь так уже не будет.

Как для вас прошли два последних года, урезанных из-за пандемии?

(Вздыхает) Два последних сезона были катастрофой. Мы могли бы выйти в следующий дивизион в этом году, но чемпионат остановили. Но хорошая новость в том, что теперь мы знаем, куда движемся. С PEAK6 мы выигрываем 10 лет в рамках нашей стратегии. Инвесторы пришли надолго. У нас соглашение на 10 лет. Деньги есть, теперь нам нужно предоставить гарантии. Мы прекрасно знаем, что сегодня женский футбол нерентабелен. Но большие европейские чемпионаты становятся профессиональнее. Мы видим это в Англии, в следующем сезоне увидим в Испании, а вскоре и в Италии.

Главная ближайшая задача – это создание инфраструктуры?

Мы должны к этому готовиться, это точно. Сейчас мы занимаем помещения мультиспортивного комплекса спортивной ассоциации «Монако» на стадионе «Луи II», где представлены 45 спортивных секций. У нас есть три поля: «стадион имени Дидье Дешама» в Кап д’Ай, «стадион Монегетти» в Босолей и «стадион имени Жозефа Мерсерона Виката» в Блозаске. Последняя арена официально допущена для проведения игр во втором дивизионе, если мы на ней кое-что изменим, в частности, в раздевалках. Но если мы быстро поднимемся в высший дивизион, то придется искать решение. Вместе с PEAK6 нам нужно найти землю под строительство стадиона, тренировочного центра и академии.

А «Луи II»?

Такая возможность тоже имеется. С символической точки зрения играть в Монако и на стадионе «Луи II» – это большой плюс. Мы можем, как и ФК «Монако», иметь базу в соседним городе, а игры проводить на «Луи II». Во всяком случае у нас есть такая договоренность. Национальным инстанциям придется в таком случае согласовывать календари ФК «Монако» и ЖФК «Монако».

Мы же хотим в ближайшие годы занять прочное место в женском футболе региона Прованс – Альпы – Лазурный Берег

Как проходит трансферная кампания перед новым сезоном?

Набор игроков практически завершен. Мы предвосхитили эту работу с новым бюджетом. Но нужно понимать, что на региональном уровне мы не можем иметь больше шести игроков, которые перешли из другого клуба. Это не как в высшем или втором дивизионе, где можно набирать столько футболисток, сколько хочешь. Поэтому мы будем опираться на крепкий костяк, усиленный тремя американскими игроками. Нас попросили включить двух американок (в итоге трех) из академии Rush Soccer. У нас также остается возможность привлечь еще одну или двух футболисток. После того, как стало известно о приходе PEAK6, мы стали очень востребованы.

Какие еще есть направления развития в краткосрочной перспективе?

Мы будем преимущественно формировать административную структуру на уровне секретариата, маркетинга, связи с общественностью… В спортивном плане мы уже готовы. У нас числятся 150 спортсменок и мы получили лейбл «женская школа футбола», который необходим для выхода в высший дивизион.

Ваша цель – выйти в высший дивизион через пять лет?

(Улыбается) Через пять? Вы хотели сказать через два года. Вот наша цель.

Для этого нужно будет два года подряд получать повышение в классе. Расширение высшего дивизиона до 14 команд может вам в этом помочь.

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас (Jean-Michel Aulas) занимался этим проектом, но пока этого не произошло. Расширение, конечно, будет, но не раньше, чем через два или три года. Надеюсь, что к тому моменту мы уже окажемся в высшем дивизионе.

Проекты ЖФК «Ницца» и ЖФК «Марсель» так по-настоящему и не взлетели. Это лучший момент, чтобы стать локомотивом женского футбола в регионе…

Наше преимущество в том, что наша структура полностью сфокусирована на женском футболе, в отличие от большинства других клубов, где помимо женской команды, есть еще и мужская. По этой причине все инвестиции будут направлены только на женскую команду. Не будет сокращений бюджета, как это бывает в некоторых клубах. ЖФК «Монпелье», например, был на первых ролях в высшем дивизионе, а теперь у него проблемы. В случае ЖФК «Марсель» мы видели, что там не было никакого желания инвестировать, чтобы остаться в высшем дивизионе. Мы же хотим в ближайшие годы занять прочное место в женском футболе региона Прованс – Альпы – Лазурный Берег и заключать партнерские соглашения с другими клубами региона, что так и не удалось ЖФК «Ницца».