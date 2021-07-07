Бесплатный микроавтобус упростит доступ на пляж Ларвотто













Наслаждайтесь обновленным комплексом Ларвотто с удобным доступом.

Княжеское правительство и Автомобильная компания Монако предлагают попасть на пляж Ларвотто с расположенных рядом общественных парковок с помощью бесплатного электроавтобуса, который будет курсировать в летний период.

Автобус отправляется ежедневно каждые 15 минут с 10:00 до 19:00.

Припаркуйте машину и садитесь в автобус!

Микроавтобус с 22 местами упрощает доступ к пляжу с общественных парковок, расположенных поблизости (автостоянки Portier, Grimaldi Forum и Testimonio).

Если вас сбили с толку эти изменения и новая услуга, знаки и указатели на стоянках и автобусных остановках помогут вам сориентироваться.

Более подробная информация: на сайте CAM.

Автомобильная компания Монако