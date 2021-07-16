











Княжеское правительство выделяет 15 600 доз вакцины против COVID-19 странам, испытывающих трудности в их получении.

Это пожертвование является частью инициативы COVAX, выдвинутой Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). ВОЗ стремится обеспечить доступ к вакцине «на справедливой основе» и «в соответствии с потребностями стран», — пояснили в Княжеском дворце после объявления.

Инициатива COVAX направлена на распространение более 2 миллиардов доз вакцины во всех странах мира до конца 2021 года. При этом особое внимание уделяется более бедным странам.

В январе прошлого года Тедрос Аданом Гебреисус, глава ВОЗ, предупредил о моральных последствиях того, что богатые страны запасаются впрок вакцинами против COVID-19. «Мир стоит на пороге катастрофического морального провала, и цена этого провала будет оплачена жизнями и средствами к существованию в беднейших странах мира», — предупредил он.

Княжество активно участвует в оказании помощи бедным странам в борьбе с пандемией, особенно в Африке. Среди прочего, Монако пожертвовало маски, средства индивидуальной защиты и антисептические средства.

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