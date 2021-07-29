











Мы писали об этом в начале 2020 года, а теперь это официально: Ницца получила всемирное признание.

Место между морем и горами, ультрасовременный аэропорт, а также архитектурное, городское и ландшафтное наследие. Ниццу официально включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как «город — курорт зимней Ривьеры».

Площадь, включенная в список ЮНЕСКО, включает в себя Английскую набережную, Старый город, район Nice Sud-Est и порт «Лимпия». Градостроительство в этих районах будет строго контролироваться в целях защиты наследия.

Туристическая история

Мэр города Кристиан Эстрози (Christian Estrosi) описывает историю города как «одновременно укорененную и открытую, средиземноморскую и альпийскую, европейскую и космополитическую». С 1800-х годов Ницца притягивала аристократию, ищущую мягкий климат для зимы. Такие люди в основном приезжали из Англии и России.

Сейчас Ницца известна и предложениями для летнего туризма. Заместитель президента туристического офиса Ниццы надеется, что признание города как зимнего курорта позволит разнообразить туризм.

«Мы боремся, чтобы избежать массового туризма, мы хотим, чтобы туризм был сбалансированным, культурным и экологически ответственным. Так что это мощный сигнал для международного и локального зимнего туризма».

Следующий, но не менее важный шаг — выдвижение Ниццы в качестве культурной столицы Европы в 2028 году.