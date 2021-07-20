











Monaco Tribune предлагает своим читателям подборку лучших напитков, произведенных в Монако.

1. L’Orangerie, ликер для коктейлей

Знаете ли вы «citrus aurantium», также известный как померанец или кинотто? Этот гибрид грейпфрута и мандарина дает горькие апельсины. На территории Княжества их насчитывается около 600.

Монегаск Филипп Кулазо (Philip Culazzo) сделал ликер из цедры горьких апельсинов, который он продает с 2017 года. Его название L’Orangerie, а найти его можно на столах отелей группы Société des Bains de Mer, а также в отеле Métropole, Яхт-клубе Монако, Автомобильном клубе, а также в лавке Grands chais monégasques.

Винные лавки Nicolas на Лазурном берегу и магазин беспошлинной торговли в аэропорту Ниццы также предлагают его своим клиентам. Он даже экспортируется в Сингапур, Японию и Макао! Этот продукт, вдохновляющий барменов, можно подавать не только как коктейль, но и как аперитив или дижестив.

Филипп Кулазо решил не останавливаться на достигнутом. Помимо ликера L’Orangerie, предприниматель производит ликер и рожковый бренди Carruba. Эти плоды растут на рожковом дереве. В Монако этих средиземноморских деревьев насчитывается около тридцати штук.

2. La Bière de Monaco: пиво, вдохновленное традициями

Опираясь на традиции монакской пивоварни 1900-х годов в районе Фонвьей, основатель и владелец Brasserie de Monaco Жильдо Палланка-Пастор (Gildo Pallanca-Pastor) в августе 2008 года подал свое первое светлое пиво.

С тех пор пивовар Франсуа Пишон (François Pichon) создает в этом культовом заведении, отмеченные наградами, сорта пива на основе лучшего органического солода. Артизанальный нектар пивоварни — это натуральный, нефильтрованный и непастеризованный продукт, отдающий дань традициям прошлого.

Предлагаются три уникальных сорта. Первый — это Blonde de Monaco, пиво сорта Pilsner. Благодаря пикантной смеси немецкого и эльзасского хмеля, а также классическому процессу ферментации, это пиво получило награду Fourquet d’Or и несколько медалей.

Следующий сорт из меню — это Blanche de Monaco, пшеничное пиво, которое готовится из ячменного солода и хмеля из Чехии.

Последний — это Ambrée de Monaco. Этот «Indian Pale Ale» имеет глубокий медный оттенок и отдает сладкими карамельными нотками.

3. Rocher Monte-Carlo, американский молочный коктейль в Монако

Открытый в Княжестве с 1 августа 2020 года, Steak’n’Shake уже почти 90 лет является пионером в области изысканных бургеров и молочных коктейлей. Всего за год молочный коктейль Rocher Monte-Carlo, разработанный совместно с местным производителем шоколада, стал неотъемлемой частью гастрономической жизни Княжества.

Как и в американских забегаловках, молочный коктейль подается в большом длинном стакане, с шоколадными капельками. Все это украшено взбитыми сливками и засахаренной вишней. Напиток приготовлен из 100% французского артизанального мороженого.

Ароматная вишня тает во рту, домашние взбитые сливки вкусные и свежие, а сам молочный коктейль просто восхитителен. Совет Monaco Tribune? Текстура коктейля настолько плотная и кремовая, что проще отложить трубочку и использовать ложку!

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4. Monte-Carlo Beer, пиво, с гордостью рожденное в Монако

Антони Оренго (Anthony Orengo) и Уильям Шеффер (William Scheffer), родившиеся на юге Франции и всю жизнь увлекавшиеся пивом, заметили, что на Лазурном берегу, несмотря на множество крепких на вкус и часто тяжелых сортов пива, ни одно из них не было легким и по-настоящему освежающим.

Именно здесь на помощь приходит Monte-Carlo Beer (MCB). Это пиво, сделанное в Монако, с использованием местного сырья, сочетает в себе наработки лучших пивоваров мира, что позволяет получить результат, сочетающий легкость и элегантность.

Цель? Отразить средиземноморский климат с мягким и освежающим вкусом и побудить людей насладиться этим пивом в дружеской атмосфере.

Этот светлый эль варится в Сен-Рафаэле. Это смесь из трех солодов и трех хмелей, произведенная во Франции, верхового брожения, с содержанием алкоголя 4,5%. Все его ингредиенты получены из устойчивого сельского хозяйства. Низкая горечь или полное ее отсутствие придает MCB приятный и неповторимый вкус.

5. Kombustars, органика в стакане

Kombustars — это домашняя комбуча, которую варят в Star’n’Bars. Этот сладкий ферментированный чай готовится из симбиоза дрожжевого гриба с бактерией. Энергичный, очищающий и богатый на пробиотики напиток Kombustars nature является результатом двойной ферментации черного и зеленого чая.

Полюбившийся клиентам Star’n’bars, этот слегка шипучий и терпкий натуральный напиток предлагается этим летом в новых цветовых и вкусовых вариациях. Попробуйте Summer Green, смесь огурца, киви, лайма, спирулины и базилика.

Далее, летний желтый цвет, который будет гармонировать с солнцем: ананас, ревень, имбирь и куркума. Наконец, вы можете попробовать лето на вкус, заказав Summer Red — это смесь арбуза, клубники, черники и мяты.

Если вам нравятся эти напитки, вы можете взять один (или все!) из них домой в бутылках объемом от 25 л до 1 л.

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