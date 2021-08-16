











Число случаев закрытия ресторанов в административном порядке растет.

Еще два ресторана были временно закрыты в начале августа. Заведения Planet Sushi и La Bionda, которые уже принудительно закрывали в мае, снова вынуждены приостановить деятельность на несколько дней после ряда предупреждений.

Работники кухни без масок, пренебрежение проверкой санитарных пропусков… Таковы причины, которые привели к временному закрытию. Власти считают, что «такие нарушения и их повторяющийся характер сигнализируют об игнорировании нормативных положений, принятых для борьбы с пандемией коронавируса.

Частые проверки

С начала действия санитарных пропусков власти проводили частые проверки: 2-3 раза в неделю в определенных районах. Кафе при нарушении правил могут закрыть на 4-7 дней: так, La Bionda закрыта на четыре дня, Planet Sushi — на семь.

Из-за нехватки сотрудников или личных убеждений некоторые владельцы ресторанов с трудом справляются с ситуацией. Они рассказали нам об условиях работы в этот сложный период.

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