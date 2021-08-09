











Некоторые приспосабливаются и выживают, но для некоторых любимое дело стало невыносимым.

Этот сектор пострадал одним из первых с началом пандемии. Закрытие, открытие, условия посещения: владельцы ресторанов уже не знают, как себя позиционировать в условиях постоянных изменений. Чтобы облегчить финансовое бремя, власти Монако с января ввели бесплатное пользование общественной территорией перед заведениями. Является ли это адекватной компенсацией для рестораторов, с учетом всех введенных ограничений с начала коронакризиса?

«Я в долгах до такой степени, что вы даже не можете себе представить. Бесплатные террасы — это, конечно, хорошо, но мы уже просили о них год назад», — признается владелец ресторана в районе Ла-Кондамин. Это крик души, который мы услышали от многих рестораторов во время подготовки этой статьи. Большинство из них не хотят высказываться на эту тему, но их лица говорят о многом. И ко всему прочему добавляется введение санитарного пропуска, который еще больше усложнит их работу.

Новая система обслуживания клиентов

В ресторане la Note Bleue, расположенном на новом пляже Ларвотто, наладили систему обслуживания, с учетом всех требований правительства. И, судя по всему, все работает как по маслу. «Все играют по правилам. Мы думали, что будет сложнее», — подтверждает один из менеджеров. «Очевидно, что это немного задерживает рассадку клиентов, но в целом — задача не является невыполнимой».

Секрет в том, что клиенты заранее готовятся к бронированию: «Мы просим их подготовить все необходимое: карту резидента, карту сотрудника Монако, тест ПЦР, сделанный не позднее 48 часов назад или действительный санитарный пропуск». Посетители постепенно привыкают к новым требованиям. «Люди не отказываются, так как в целом почти у всех есть санитарный пропуск».

Рестораторы на пределе

Возвращаемся в Ла-Кондамин, где царит диаметрально противоположная атмосфера. «Сегодня я больше не ресторатор, я трачу свое время на проверку людей. Чтобы усадить клиента, требуется пять минут. Очень сложно разобраться со всеми санитарными пропусками: мексиканец со справкой без QR-кода, египтянин со справкой на арабском языке, которую еще нужно понять». Все эти хлопоты необходимы и обязательны — владельцев ресторанов проверяют два-три раза в неделю, заставляя их жить в страхе перед административным закрытием.

«Мы знакомы с постоянными клиентами, жителями района. Многие мне сразу сказали: извините, но с 23-го числа вы нас больше не увидите», — говорит владелец ресторана. С 23 августа санитарный пропуск становится обязательным для всех. И по этому вопросу в этой части города царит единодушное замешательство: «Я не понимаю людей, которые принимают эти решения, они оторваны от реальности». Причина? Нехватка персонала в ресторанах. Менеджер одного ресторана-бара говорит: «Мне нужен сотрудник на полную ставку, чтобы заниматься этим, но у нас нет средств».

Перед уходом, хозяйка ресторана, в которым мы сидели, произнесла пронзительную речь: «Я больше не могу этого выносить. Для меня ресторанное дело было страстью, теперь для меня это ад. Я никогда не буду заставлять своих сотрудников делать прививки. Если из-за этого нам придется закрыться в сентябре, мы закроемся. Вот к чему я пришла». Тревожный звонок…