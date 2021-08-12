











Гоночная суперъяхта Дмитрия Рыболовлева ClubSwan 125 Skorpios, которая представляет Яхт-клуб Монако, одержала свою первую победу

Вторник, 10 августа оказался великолепным спортивным днем для Княжества. В то время как ФК «Монако» одерживал победу над пражской «Спартой» (3-1), суперъяхта Дмитрия Рыболовлева в 21:30 первой пересекла финишную черту в регате Rolex Fastnet Race в Шербуре. Это повод для гордости для Яхт-клуба Монако, членом которого является Дмитрий Рыболовлев, и к порту которого приписана яхта Skorpios (MON001).

Экипаж завершил регату Rolex Fastnet Race за 2 дня, 8 часов, 33 минуты и 55 секунд. Гонка длиной 695 морских миль проходит между Коузом (Великобритания) и Шербуром (Франция), мимо скалы Фастнет (Ирландия) и у островов Сцилли (Великобритания). Таким образом команда Рыболовлева получила престижную награду Monohull Line Honours. Эта регата — настоящее боевое крещение для самой большой в мире спортивной однокорпусной яхты. Новая суперъяхта российского бизнесмена обладает весьма производительными характеристиками. Так, водоизмещение Skorpios — 58,8 тонн, из которых 23,2 тонны приходится на плавник и киль. В то время как площадь наветренного паруса яхты составляет 1961 м².

Дмитрий Рыболовлев дал следующий комментарий после своей победы: «Мы очень довольны яхтой. Экипаж сработал великолепно. Мы хотим поблагодарить всю команду за их усилия. Мы старались быть осмотрительными, особенно при сильном ветре на старте, но нам не терпится увидеть, на что способна эта лодка в будущих гонках. Прохождение мимо скалы Фастнет было волшебным — это был действительно особенный момент».

Мореплаватель и не только

Дмитрий Рыболовлев, бизнесмен, инвестор, филантроп и президент футбольного клуба «Монако», является страстным поклонником водных видов спорта, особенно парусных регат (тактический аспект принятия быстрых решений напоминает ему о бизнесе).

Название команды Дмитрия Рыболовлева «Скорпиос» отсылает к живописному греческому острову, который принадлежит его семье. На своем паруснике бизнесмен является рулевым — он управляет им, стоя за штурвалом.

Изначально он увлекался серфингом, но пять лет назад влюбился в парусные гонки. С тех пор он принял участие во многих регатах и даже успел завоевать титул чемпиона мира после победы в гонке класса ClubSwan 50, проходившей в Пальма-де-Майорка, Испания.

В сезоне 2020 года команда Skorpios завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Скарлино, Италия. Таким образом, они стали единственной командой, два года подряд завоевывавшей медали на чемпионате мира в классе ClubSwan 50.

Затем, в июле 2021 года, Дмитрий Рыболовлев получил новую гоночную яхту ClubSwan 125, которую он назвал Skorpios. Для участия в соревнованиях на яхте была собрана международная команда профессионалов (всего 29 членов экипажа, включая самого владельца).

© Rolex / Carlo Borlenghi / Kurt Arrigo

© Rolex / Carlo Borlenghi / Kurt Arrigo

Профессиональный экипаж и исключительный парусник

Шкипер команды Фернандо Эчаварри (Fernando Echávarri) — бывший олимпийский чемпион (Игры в Пекине 2008 года, чемпион мира 2005 и 2007 годов и лучший яхтсмен года по версии ISAF 2005 года). Девять других членов экипажа уже участвовали в различных известных регатах в разных странах, а некоторые из них также являются участниками Олимпийских игр. В состав экипажа также входит младшая дочь Дмитрия Рыболовлева Анна. Она разделяет страсть своего отца к парусному спорту и участвует в гонках.

Перед началом регаты шкипер был настроен сдержанно оптимистично, поскольку команда готовилась испытать новую яхту. «Пока рано говорить о том, станет ли Skorpios самой быстрой однокорпусной яхтой, но нет сомнений, что у нее огромный потенциал», — сказал он. И все же его команда сделала все, чтобы добиться успеха.

«Это было очень впечатляюще. Нам всем было немного страшно, потому что мы впервые соревновались на этой яхте. Вокруг нас было море, ветер 25 узлов, но все прошло хорошо. Яхта мощная и крепкая, мы были впечатлены, когда вышли в Те-Солент», — прокомментировал Эчаварри. «Я очень счастлив и горжусь этой командой. Мы шли довольно консервативно. Мы видели лодки IMOCA, они летают. Когда вы видите, как они идут в таких условиях, вы понимаете, насколько они мощные. К счастью, при слабом ветре мы идем быстрее».

Бизнесмен сыграл ключевую роль в эволюции концепции Skorpios. Он принимал самое активное участие во всех аспектах строительства парусника. Он мотивировал команду быть инновационной и мыслить нестандартно, что привело к появлению множества неординарных решений для судна.

«Г-н Рыболовлев — страстный моряк, который занялся этим видом спорта около пяти лет назад и с тех пор добился значительных успехов», — комментирует Эчаварри. «Он принимал самое активное участие во всех аспектах строительства судна. Он увлечен передовыми технологиями и поэтому мотивировал команду быть инновационной, а также мыслить нестандартно».

© Rolex / Carlo Borlenghi / Kurt Arrigo

Гордость его создателей

Этот морской гигант — настоящее сокровище, созданное по последнему слову техники. Изготовленная ClubSwan Yachts, подразделением группы Nautor’s Swan, суперъяхта была спроектирована с целью снижения веса при одновременном повышении стабильности. Ее корпус, палуба и каркас были изготовлены из углеродного волокна, что обеспечивает легкость и надежность.

«Мы в Nautor’s Swan очень гордимся тем, что завершили строительство ClubSwan 125. Это станет важной вехой в истории парусного спорта. Мы благодарны владельцу за то, что он доверил Nautor строительство этой яхты, разделяя с нами наши общие ценности — инновации, технологии, качество и надежность», — сказал Леонардо Феррагамо (Leonardo Ferragamo), президент компании Nautor Group. «Проект был невероятным, а возможность работать с ведущими мировыми судостроителями, дизайнерами и техниками была впечатляющей».

«Первоначальной задачей было создание очень быстрой суперъяхты для прибрежных гонок. Однако, по мере разработки проекта задачи менялись. Мы все и в первую очередь владелец, понимали, что эта яхта должна стать рекордсменом», — прокомментировал Энрико Кьеффи (Enrico Chieffi), вице-президент Nautor Group и руководитель проекта CS125, выступая с палубы яхты сразу после ходовых испытаний. «И таким образом, проектные задачи были изменены, и лодка была разработана для участия в океанских гонках». Путь гиганта только начался. Следующее большое событие для Skorpios ClubSwan 125 — регата Rolex Middle Sea Race, которая состоится на Мальте в октябре 2021 года.

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