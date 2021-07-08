











Президент ФК «Монако» уже много лет увлекается парусным спортом и недавно стал обладателем яхты класса ClubSwan 125. Это самая первая гоночная парусная суперъяхта.

Дмитрий Рыболовлев недавно приобрел настоящего морского гиганта, созданного по последнему слову техники. На проектирование и строительство ушло четыре года, работами занималось подразделение высокопроизводительных судов ClubSwan Yachts группы Nautor’s Swan. Стоимость 43-метрового судна класса ClubSwan 125 оценивается в $20 млн. Скоро яхта отправится в плавание и будет пытаться побить многочисленные рекорды.

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Президент «Монако» – большой поклонник парусного спорта и член монакского яхт-клуба. Он давно испытывает любовь к морю и водным видам спорта. «Несмотря на плотный график, я стараюсь как можно чаще участвовать в гонках. «Ни один другой вид спорта не дает вам такого ощущения свободы и эмоционального подъема», —сказал Рыболовлев несколько недель назад. – Мне очень нравится соревноваться. Гонки на яхтах требуют очень сложного тактического подхода. Здесь, как и в бизнесе, нужно уметь быстро принимать решения».

© Maria Muina / Парусная съемка

Первое соревнование уже через несколько недель

Яхта названа в честь живописного греческого острова Скорпиос, который принадлежит Рыболовлеву. На паруснике российский миллиардер занимает позицию рулевого, а шкипером выступает чемпион Олимпийских игр 2008 года в Пекине испанец Фернандо Эчаварри. Команда Дмитрия Рыболовлева Team Skorpios стала чемпионом мира 2019 года в классе ClubSwan 50 (соревнования проходили в испанской Пальма-де-Мальорке) и бронзовым призером чемпионата мира в Скарлино (Италия). Это единственная команда, которая два раза подряд завоевывала медали чемпионатов мира в классе ClubSwan 50.

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Экипаж великолепной яхты Skorpios собирается принять участие в регате Rolex Fastnet Race, которая стартует 8 августа. Это будут первые соревнования, где испытают эту яхту, которую совсем недавно спустили на воду. Затем в октябре 2021 года экипаж выйдет на старт гонки Middle Sea Race. Продолжатся соревнования и в классе ClubSwan 50. Недавно в итальянском Порто-Черво команда, которая переименовалась в Sparti, заняла второе место в гонке среди однокорпусных яхт Nautor’s Swan.

© Nautor’s Swan