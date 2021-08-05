











Спустя 16 месяцев закрытия на сцену снова выйдут ди-джеи-резиденты, команда танцоров и международные артисты.

Команда клуба Jimmy’z Monte-Carlo предлагает гостям отпраздновать возвращение вечеринок незабываемым летним сезоном.

В августе каждый четверг будет проходить мероприятие «Go Deep» — еженедельная феерия хаус-музыки с талантливыми артистами: Da capo + MÒO & JO (5 августа), BLOND:ISH (12 августа), LAOLU (19 августа) и ANGELOS (26 августа).

Если вы предпочитаете хип-хоп, то 6 августа ди-джей Ollie сыграет последние тренды и напомнит о старых добрых треках. Если выступление вас впечатлит, Ollie снова выступит 10 и 24 сентября.

Поп-музыка в конце августа

Созданная в 2019 году концепция вечеринки Pop Heart возвращается. По субботам восходящий ди-джей Нико де Андреа (Nico de Andrea) будет главным на вечеринках в стиле поп-арт. Они пройдут 7 и 28 августа, а также 4 и 24 сентября.

Jimmy’z Monte-Carlo остается верным себе: клуб подготовил программу с ди-джеями со всего мира. KUNGS выступит 20 августа, а Мартин Сольвейг (Martin Solveig) — 27 августа.

С 22 июля по 30 сентября

В июле и августе клуб открыт с четверга по субботу включительно.

В сентябре клуб работает по пятницам и субботам.

Требуется бронирование. Более подробная информация на сайте SBM.