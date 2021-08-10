











Часы, собравшие невероятную сумму в 5 771 077 евро.

21 июля в престижном Salle Empire отеля Hôtel de Paris в Монако аукционный дом Antiquorum провел летние торги.

Лот номер 152, наручные часы Patek Philippe Ref. 5711/1A Nautilus с оливково-зеленым циферблатом, оправдали все ожидания. Эта модель часов — одна из самых востребованных на современном рынке часов. После интенсивных торгов в Интернете, по телефону и в зале часы были проданы за сумму, в шесть раз превышающую минимальную ставку — 416 000 евро.

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Лоты ограниченной серии

Лот номер 430 — это очень редкие эталонные наручные часы Royal Oak из промежуточной серии. Они были проданы за 273 000 евро. Модель впервые появилась на аукционе вместе с коробкой и бумагами.

День мировых рекордов завершил лот номер 435, редкие часы Lange Tourbillon Pour le Mérite из желтого золота 18 карат. Эти часы ограниченной серии особенны: впервые в истории наручных часов их оснастили турбийоном с фузеей и цепным механизмом подзавода. Их купили за 286 000 евро.

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