











В свои без малого 18 лет, Лора Грамалья (Laura Gramaglia) только что с отличием окончила школу и сейчас готовится принять участие в своем первом чемпионате мира (U21) по конному спорту на выносливость. Портрет юной спортсменки с большим сердцем.

Все началось в нескольких километрах от Княжества, в самом сердце конного центра городка Вильнев-Любе, расположенного в зеленой зоне площадью почти двадцать пять гектаров. «Ей, наверное, было полтора года», — с улыбкой говорит ее мама, вспоминая прогулки, которые она устраивала с маленькой Лорой. «Мы катались на лошади и я держала ее перед собой в седле. Я думаю, что я передала эту страсть к лошадям. Лора всегда была в этой среде».

Долгие часы верхом на лошади

Фотография (см. ниже), которую нам посчастливилось получить, является тому подтверждением. На ней изображена Лора с рыжими кудрями на руках у матери. Шестнадцать лет спустя, она одна на своей опытной лошади Рая де Галонн, в течении долгих часов ездит по тропам горных районов Приморских Альп, на расстояния, иногда сравнимые с теми, что практикуются в Тур де Франс.

Лора обладает мягкостью, которая позволяет ей быть в гармонии с животным. Анри-Давид Гуэдж, тренер Лоры Грамалья и член команды EFG Monaco

«Я открыла для себя езду на выносливость случайно», — говорит девушка. «В тот день, когда я впервые попробовала, я не смогла это бросить». Езда на выносливость — это сложная дисциплина, отличная от выездки, которая заключается в преодолении больших расстояний (до 160 км) за продолжительное время. Так, время прохождения соревновательного маршрута порой приближаются к восьми часам. Впечатляюще, даже для тренера Лоры, Анри-Давида Гуэджа (Henry-David Guedj), члена команды EFG Monaco.

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«В жизни я также являюсь учителем боевых искусств. Я тренируюсь каждый день. Но когда я впервые принял участие в конной гонке на выносливость на 120 километров, моё тело болело почти неделю», — признается он. «Можете себе представить, что это значит для 16-летней девушки. Вот насколько велики способности Лоры в этой дисциплине».

Лора Грамалья и ее мать, Мари-Пьер Грамалья.

В детстве, Лора, которая сейчас собирается поступать в бизнес-школу SKEMA, никогда не упускала возможности выпросить у мамы маленьких пластмассовых лошадок. «Каждый раз, когда она теряла зуб, мне приходилось дарить ей статуэтку», — смеется она. Эта страсть отражается в ее взаимоотношениях с лошадьми и сегодня. «Лора всегда прислушивается к своей лошади», — говорит Анри-Давид Гуэдж. «Она обладает мягкостью, которая позволяет ей быть в гармонии с животным. Это очень важно для езды на выносливость, поскольку на длинных дистанциях нужно знать, как сопровождать лошадь, не торопя ее, показывая ей, где находятся препятствия, например, корни или расщелины».

Вкус к предпринимательству

Эта любовь к животным и лошадям сегодня открывает ей двери в высший свет. «Я бы хотела бы сделать карьеру, но я остаюсь реалистом. Не все соревнования по конному спорту на выносливость проводятся на пожертвования», — говорит эта талантливая рисовальщица, которая уже два года работает над личным проектом. «Я хотела бы открыть свой собственный бизнес. У меня есть идея, в кулинарном мире. Но я предпочитаю пока держать это в секрете».

Упорство Лоры — это то, чем я очень восхищаюсь. Мари-Пьер Грамалья

В сентябре, уже добившись многообещающих результатов в своей дисциплине, монакская всадница готовится защищать цвета Княжества в Нидерландах на чемпионате мира среди юношей до 21 года. «Я горжусь тем кем она стала», — говорит Мари-Пьер Грамалья. «Лора потеряла отца совсем юной. Мы обе добились всего сами и благодаря этому Лора стала трудолюбивой, чем я очень восхищаюсь».

Теперь, когда Лора готова вести свою спортивную и профессиональную карьеры одновременно, она может стать одной из главных фигур монакского спорта в ближайшие годы. Во всяком случае юная спортсменка делает все, чтобы этого добиться. «Лора следует интенсивной программе, включающей две физические тренировки в неделю в дополнение к строгой диете», — говорит ее тренер. «Она также ездит верхом два-три раза в неделю в течение долгих часов». Тяжело в учении — легко в бою!

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