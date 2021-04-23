











Поменять лампочки, настроить телевизор, вывести на прогулку собаку или просто поиграть в настольную игру. Вот уже месяц как существует благотворительная ассоциация «Dites-nous» («Расскажите нам»), созданная монакскими лицеистами, оказывающая помощь пожилым людям. В ассоциацию входит шесть волонтеров, которые также используют эту возможность, чтобы собрать ценную информацию о Монако былых времен, через рассказы пожилых людей.

Во время первого локдауна, Саша Винье Риголи (Sacha Vignet Rigoli), юный резидент Монако, узнал о проблеме изолированности пожилых людей. В тот момент он решил, что он должен уделить особое внимание этой проблеме. В марте прошлого года он и его подруга Лора Ле Мо-Грамалья (Laura Le Maux-Gramaglia) решили основать ассоциацию «Dites-nous». В настоящее время в их ассоциации числится шесть человек и они оказывают помощь людям старше 60-ти.

«Мы также рассматриваем возможность оказания помощи молодым людям с ограниченными возможностями». Их условие? «Мы не берем деньги. В случае пожертвований, мы передаем собранные средства другим ассоциациям, которые в них нуждаются», — объясняет Саша Винье Риголи. Именно поэтому волонтерство и щедрость являются ключевыми словами этого благородного проекта.

Возможность общения между поколениями

«Большинство людей, которые к нам обращаются, хотят получить помощь в использовании современных технологий», — рассказывает ученик выпускного класса с математическим мышлением. «От Zoom до Teams и App Store, пожилые люди Монако, которые не вышли еще на пенсию, хотят научиться использовать эти платформы, которые иногда им приходится использовать на работе».

Наши пожилые люди иногда чувствуют, что о них забыли, и у них создается впечатление, что они никому не нужны. Таким образом, мы хотим немного разнообразить их повседневность. Лора Ле Мо-Грамалья, лицеистка и волонтер монакской ассоциации «Dites-nous»

Парикмахерские, аптеки или стойки консьержей в резиденциях Монако — волонтеры оставляют флаеры в самых разных местах, с целью распространить информацию о новосозданной ассоциации. «От Instagram до Facebook мы публикуем максимальное количество публикаций в социальных сетях, чтобы молодые люди рассказывали об этом своим бабушкам и дедушкам», — объясняет Лора Ле Мо-Грамалья.

Мотивации Лоры связана с тем, что к сожалению молодые люди не заинтересованы в проблемах пожилых людей. «Наши пожилые люди иногда чувствуют, что о них забыли, и у них создается впечатление, что они никому не нужны. Таким образом, мы хотим немного разнообразить их повседневность».

Сбор ценных свидетельств

Помимо простой радости оказания помощи пожилым людям, есть также радость общения с ними. «Монако — это вечная стройка. Пейзаж Княжества постоянно меняется», — говорит Саша Винье Риголи. «Я никогда не видел Монако без крана!», — смеется Лора Ле Мо-Грамалья, которая рада любой возможности собрать драгоценные свидетельства о «Монако былых времен», тот, о котором школьники родившиеся в в начале 21 века, могут узнать только из книг.

В наши дни у молодых людей всегда мало времени, и интересно, что таким образом, они все же готовы поделиться этим драгоценным сокровищем Магали Риголи, мать соучредителя волонтерской ассоциации лицеистов «Dites-nous»

В перспективе, их ассоциация надеется на создание книги, «хроники наших старейшин», чтобы задокументировать хотя бы частичку Монако, его истории. «Таким образом, наши старики не будут забыты», — говорит Саша Винье Риголи. «В наши дни у молодых людей всегда мало времени, и интересно, что таким образом, они все же готовы поделиться этим драгоценным сокровищем», — говорит Магали Риголи, мама старшеклассницы, которая рада, что молодые члены ассоциации, таким образом, вносят свой вклад во взрослую жизнь.

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