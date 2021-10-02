











«Монако Баскет» уверенно переиграл греческий «Панатинаикос» (75-63) в четверг вечером в первом матче Евролиги в присутствии Князя Альбера II и президента клуба Сергея Дядечко.

Лучшее начало выступлений в главном баскетбольном турнире Европы невозможно представить. Монегаски одержали победу над европейским суперклубом, который семь раз за свою историю становился чемпионом Европы. «Панатинаикос» был фаворитом встречи до ее начала, но в переполненном зале «Гастон-Медсен» Roca Team показала класс, не позволив грекам ни разу повести в счете в этом матче.

Герои матча: Майк Джеймс и Данило Анджусич

В отсутствие Роба Грея, MVP прошлогоднего финала Еврокубка, новый звездный новобранец «Монако Баскет» Майк Джеймс повел команду вперед, набрав первые пять очков в матче. Отличился и другой новобранец в стане «красно-белых» заработав 17 очков (5/8 с игры и 4/4 трехочковых).

Перед игрой было большое волнение Звездан Митрович

Это был Данило Анджусич, лучший бомбардир последнего чемпионата Франции. Искрометное выступление, которое позволяет Roca Team одержать первую в своей истории победу в Евролиге. «Перед игрой было большое волнение», — сказал Звездан Митрович. «Мы играли с «Панатинаикосом» — легендарным клубом. Мои игроки справились наилучшим образом. Они проделали большую работу по анализу игры «Панатинаикоса». В оборонительном плане сыграли очень хорошо. Ключевым было то, что мы справились с волнением. Мы должны продолжать в том же духе, поскольку сезон будет очень длинным».

Следующая встреча «Монако Баскет» состоится уже 2 октября. Монегаски сразятся с «Роанном» в рамках регулярного чемпионата.

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