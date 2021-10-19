











Последний отчет о ситуации в сфере здравоохранения свидетельствует о пяти новых случаях коронавируса и о четырех выздоровлениях по состоянию на 18 октября. В Приморских Альпах показатели по коронавирусу немного растут.

18 октября в Монако объявили о пяти новых случаях коронавируса. Общее число госпитализаций достигло шести. Четыре человека выздоровели.

Следует отметить, что число положительных случаев несколько выше, чем на прошлой неделе: уровень заболеваемости на прошлой неделе составил 52,15 по сравнению с 59,97 в настоящее время. Такое положение дел подтверждает стремление правительства продолжать контролировать санитарный пропуск и ношение масок в местах скопления людей, общественном транспорте, около школ и в закрытых помещениях.

Что в Приморских Альпах?

В Приморских Альпах также наблюдается незначительный рост. Пока неясно, это временная ситуация или очередная волна пандемии. Уровень заболеваемости составляет 62 (число случаев заболевания в течение 7 дней на 100 000 жителей) против 48 в остальной Франции. Это больше, чем порог предупреждения, установленный на уровне 50.

18 октября префектура объявила о продлении масочного режима до 2 ноября в коммунах, где превышен этот порог. Маски необходимо будет носить на рынках, городских дорогах с пешеходным движением, в торговых центрах, на демонстрациях и в радиусе 50 метров вокруг школ.