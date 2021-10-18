











В субботу вечером в 10-м туре Лиги 1 «Монако» уступил в гостях «Лиону» со счетом 2:0.

Результат матча: 2-0

Спустя две недели после победы над «Бордо» (3:0), подопечные Нико Ковача проиграли «Лиону». В первом тайме игра была довольно напряженной без особого преимущества ни у одной из команд. Однако после перерыва монегаски немного сдали свои позиции. У лионцев особенно отличился бразилец Лукас Пакета (Lucas Paqueta), который внес большой вклад в эту победу «Лиона».

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Карл Токо Экамби (Karl Toko Ekambi) забил первый гол с пенальти (см. ниже), чем обеспечил своей команде хорошее завершение матча (1-0, 75′). Джейсон Денайер (Jason Denayer) подарил «Лиону» победу в конце матча, забив переломный гол (2-0, 90′). Подопечные Ковача ни разу не пробили в створ ворот Юлиана Поллерсбека (Julian Pollersbeck), несмотря на несколько опасных моментов.

Факт игры: пенальти, который все изменил

Все изменилось в конце матча. Нарушение Акселя Дисаси на Лео Дюбуа (73′) привело к назначению пенальти в ворота «Монако», который реализовал Карл Токо Экамби (75′). Гол стал логичным итогом доминирования «Лиона».

Игрок матча: Нюбель, несмотря на пропущенных два гола

Взятый в аренду у «Баварии» голкипер сделал несколько решающих сейвов (22′, 26′, 69′) в первом тайме. Александр Нюбель не был виноват в обоих пропущенных голах и не мог выручить команду. Обнадеживающее выступление для монакского вратаря.

Цифра: 38,2 %

38.2% — процент владения мячом «Монако» в игре против «Лиона»

Цитата дня: «Сейчас мы собираемся взять себя в руки и двигаться вперед»

«Мы расстроены и злы», — вздохнул Рубен Агилар после матча. «Мы показали совсем неплохую игру против отличной команды. Мы проиграли этот матч всего из-за одного момента, из-за сомнительного пенальти. Обидно, потому что мы упустили три очка. Мы были хорошо подготовлены и смогли создать несколько моментов на контратаках. Сейчас мы собираемся взять себя в руки и двигаться вперед».