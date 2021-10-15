











Венгерская художница предлагает девять новых работ, завершающих серию «Мама», начатую в 2019 году.

Художница Рита Акерманн (Rita Ackermann) с 8 октября выставляет свои новые работы в художественной галерее Hauser & Wirth. До 23 декабря посетители смогут ознакомиться с продолжением серии «Мама», где яркие цвета, смешиваясь друг с другом, создают композицию на полпути между образом и абстракцией.

Художница родилась в Венгрии, но живет в Нью-Йорке. Рита Акерманн в своих работах ищет новые линии, формы и цвета. Она говорит о своих картинах:

«Как только изображение становится четким или читаемым, в этот момент его значение теряется в другой форме. На картине все хранится в строжайшей тайне. Полотно содержит множество невидимых форм и линий. Это множество должно создавать простоту и искренность, а не какую-то изощренность. (…) Когда вы начинаете рисовать, вы должны каждый раз начинать заново, как если бы это был самый первый раз. Вся работа должна начинаться с нуля, чтобы ее можно было рисовать, не беспокоясь о достигнутом ранее уровне. В изощренности нет необходимости. Живопись требует не сложного мышления, а искренности».

Главное:

Выставка «Мама 21»

С 8 октября до 23 декабря 2021

Галерея Hauser & Wirth — One Monte-Carlo

Со вторника по субботу, с 10:00 до 18:00.

Сайт галереи Hauser & Wirth