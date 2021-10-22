











Княжество приняло участие в первой части Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP), которая проходила 11-15 октября в китайском Куньмине (Kunming).

Сохранение биоразнообразия в мире — важнейшая задача на пути спасения экологии. Китай, взявший на себя председательство на 15-ой конференции COP, призван приложить усилия для улучшения защиты окружающей среды.

Монако активно участвовало в работе Конференции на политическом, министерском и дипломатическом уровнях. Департамент инфраструктуры, окружающей среды и городского планирования (DEEU) и Департамент внешних связей и сотрудничества (DREC) рассказали об экологических проектах, осуществляемых в Монако.

Незаменимое биоразнообразие

Советник правительства и министр по вопросам инфраструктуры, охраны окружающей среды и городского планирования Селин Карон-Дагиони (Céline Caron-Dagioni) присутствовала на Конференции по видеосвязи. Она приняла участие в круглом столе на тему «Сохранить биоразнообразие на пути к восстановлению».

Политик напомнила, что биоразнообразие — неотъемлемая часть городов, способствующая обогащению окружающей среды и спасению человечества перед лицом глобального потепления. Приоритет биоразнообразия при городском планировании становится важным инструментом в борьбе с обеднением флоры и фауны.