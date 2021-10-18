











13 октябрь Пьер Казираги (Pierre Casiraghi), сын Принцессы Каролины, стал новым амбассадором мужской линии Dior. Таким образом, он присоединился к своей жене Беатрис Борромео (Beatrice Borromeo) в доме высокой моды.

Мода — это сердце Княжеской семьи. В 1967 году Княгиня Грейс открыла первый бутик Baby Dior в Париже. Спустя полвека ее внук стал лицом модного дома.

Второй сын Принцессы Каролины, 34-летний Пьер Казираги, был назначен послом мужской линии Dior. Он стал иконой моды, как и его жена Беатрис Борромео, муза Dior, а также сестра Шарлотта Казираги, посол CHANEL с января прошлого года.

Новая коллекция мужской одежды Dior

13 октября модный дом Dior представил серию фотографий, на которых запечатлен Пьер Казираги. Член Княжеской семьи демонстрирует модели в новой коллекции мужской одежды Dior, разработанной известным лондонским модельером Кимом Джонсом.

Пьер Казираги демонстрирует элегантность и изящество. Умело скроенные строгие костюмы детально учитывают пропорции. Новый титул посла модного дома прекрасно подходит Пьеру Казираги.

© Бретт Лойд (Brett Lloyd) / Dior Men