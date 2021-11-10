











9 ноября 2021 года генеральный прокурор Пьер Кортес (Pierre Cortes) потребовал пожизненного заключения без права изменения меры наказания в течение 22 лет для зятя Элен Пастор (Hélène Pastor), обвиняемого в ее убийстве.

Апелляция не изменит ситуацию: прокурор Апелляционного суда присяжных Буш-дю-Рон снова потребовал пожизненного заключения для Войцеха Яновского (Wojciech Janowski). Он также запросил пожизненное заключение для предполагаемых убийцы и наводчика, 30 лет для бывшего тренера Паскаля Дауриака (Pascal Dauriac), который был сообщником Яновского, и восемь лет для человека, подозреваемого в посредничестве.

Долгое разбирательство

Прокурор Пьер Кортес заявил о «лавине неопровержимых доказательств» против зятя Элен Пастор. «Без него ничего не происходит, все начинается с него», — сказал прокурор в суде присяжных. Обвинение утверждает, что Войцех Яновский заплатил за «убийство своей свекрови деньгами своей свекрови», что он признал в «точных, подробных и неоднократных показаниях».

Бывший консул Польши в Монако Войцех Яновский обвиняется в том, что он заказал убийство своей свекрови Элен Пастор, наследницы империи недвижимости. 6 мая 2014 года Элен Пастор и ее водитель Мохамед Даруич (Mohamed Darwich) были застрелены в машине на стоянке возле больницы Ниццы. 21 мая Элен Пастор скончалась от тяжелых ранений. Суд приговорил Войцеха Яновского к пожизненному заключению, однако обвиненный решил подать апелляцию.