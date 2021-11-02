











Премии ежегодно вручаются за вклад в трех сферах: климатические изменения, биоразнообразие и водные ресурсы.

20 октября в «Гримальди Форум» состоялась 14-я церемония вручения наград. Фонд Князя Альбера II отметил премиями трех победителей конкурса «Global Health Awards». После этого Фонд предоставил гранты студентам IPCC для поддержки исследований изменения климата и живых почв.

Вечер завершился экологическим шоу «Путь дождя — надежда для Земли», посвященным 15-летию Фонда.

Князь Альбер II с лауреатами премии Global Health Awards © Аксель Бастелло Axel Bastello / Княжеский Дворец

Премия в области водных ресурсов

Молодая канадская активистка Аутум Пельтье (Autum Peltier), главный уполномоченный по водным ресурсам нации анишинаабе, получила награду за приверженность обеспечению доступа к чистой питьевой воде для коренных народов Канады. «Ни одного ребенка нельзя лишать чистой питьевой воды, где бы он ни находился», — сказала она.

Премия в сфере биоразнообразия

Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) получила награду за изучение состояния биоразнообразия и экосистем, а также их влияния на жизнь человека. Отдельно были отмечены инструменты и методы защиты и использования жизненно важных природных ресурсов. Исполнительный секретарь организации Анни Ларигаудери (Annie Larigauderie) во время церемонии заявила, что «настало время действовать в интересах науки».

Премия в области изменения климата

Некоммерческая организация GreenWave получила награду за поддержку регенеративных океанских ферм во время изменения климата. Их использование создает возможности для долгосрочного успеха на рынке. Основатель организации Брен Смит (Bren Smith) сказал: «Мы можем сдаться и позволить планете медленно умирать, или мы можем найти возможность работать с океаном, чтобы создать лучшее будущее, позволяющее нам всем сосуществовать на одной планете».