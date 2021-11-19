Институт статистики и экономических исследований Монако (IMSEE) опубликовал ноябрьский отчет о показателях пандемии коронавируса.

С начала пандемии в Монако было зафиксировано 3418 случаев заболевания, что составляет 8,9% населения Монако.

Госпитализация потребовалась 289 заболевшим (8,55% случаев). 55 человек лечились в отделении интенсивной терапии. Коронавирус унес жизни 36 человек (что составляет 1,1% от общего числа случаев). Средний возраст умерших составил 83,3 года (82,2 года для мужчин и 84,5 года для женщин). 10 человек, умерших от коронавируса, были гражданами Монако.

В октябре этого года в Княжестве выявили 102 новых случая заболевания. В девяти случаях пациентам понадобилась госпитализация. Две трети случаев заболевания коронавирусом зафиксированы у невакцинированных.

Явной рост заболеваемости

Институт статистики и экономических исследований Монако отмечает рост уровня заболеваемости коронавирусом: в сентябре он составлял 26,1, ко 2 ноября — уже 49,5. Известно, что на этой неделе заболеваемость превысила отметку в 100, что является порогом предупреждения (если быть точнее, 106,91).

С 9 ноября Княжеское правительство призывает всех граждан и жителей страны пройти ревакцинацию. Третьи дозы вакцин доступны всем людям старше 18 лет. Эта мера должна помочь в борьбе против распространения коронавируса.