Частота движения на автобусном маршруте номер 3, который критикуют чаще других, должна увеличиться. Читатели Monaco Tribune поделились мнением о работе сети автобусов в Княжестве. Довольны ли жители автобусами? Что нужно сделать, чтобы улучшить ситуацию? Мы ознакомились с вашими предложениями.

«Слишком большие», «переполненные», «практичные», «приятные водители». Мнения об автобусах в Монако разные. Хотя большинство пассажиров говорят, что в целом довольны и ценят дружелюбие водителей, некоторые замечают и негативные моменты.

«Автобусы большие, они загрязняют окружающую среду, затрудняют движение и застревают в пробках. Княжество может показать пример, создав подземную систему и тем временем организовать парк небольших автобусов на водороде, которые будут курсировать чаще», — говорит Филипп.

Маленькие автобусы, курсирующие чаще

«У нас есть автобусы, несоразмерные с площадью Княжества и его дорогами», — пишет в комментарии на нашей странице в Facebook Жан-Марк.

Движение и без того плотное, поэтому не идет речи об увеличении размеров автобусов, что могло бы решить проблему с их переполненностью. Читатели называют еще одну сложность. «Вечером в автобусе на маршруте 4 на остановках «La Rousse» и «Place des Moulins» слишком много школьников, хотя для них существуют школьные автобусы», — с раздражением отмечает Корали. По словам другой читательницы Флоренс, школьных автобусов не так много, чтобы регулировать потоки пассажиров.

Некоторые читатели предлагают решения. Лоуренс советует запустить «больше маленьких автобусов», в частности, на маршруте 3. Другая читательница в личных сообщениях предложила пересмотреть расписание автобусов, «чтобы удовлетворить запросы пассажиров, особенно школьников». По ее словам, «в остальном все в порядке, и водители приятные».

Франсуаза вполне довольна существующей сетью, и ей не хватает совсем немного: «автобусы отличные, но жаль, что в районе Башни Одеон и вокруг здания колледжа ничего не предусмотрено, одни лестницы».

Пешком быстрее, чем на автобусе

Маршрут номер 3 — самый проблемный

Уже упоминавшийся в нашем предыдущем материале автобусный маршрут номер 3 становится объектом претензий читателей. «Катастрофа», — считает Таня. «Всегда переполнен, так как автобус № 2 останавливается в Les Revoires. Недостаточное количество автобусов. Слишком много ожидающих и особенно много людей, которые едут в больницу с костылями, со сломанными руками, много пожилых людей, которые стоят и не могут найти место… Это нужно исправлять».

Кажется, что с точки зрения логистики поездки в больницу учли недостаточно. Один из читателей предложил в личных сообщениях начинать движение на маршруте раньше: «поскольку прием в больнице часто ведется рано утром, было бы неплохо, если бы автобусы на маршруте номер 3 начинали движение хотя бы на полчаса раньше».

Что касается движения автобуса вечером, Жером предлагает: «Автобусному управлению Монако (CAM) абсолютно точно необходимо продлить этот маршрут, чтобы он мог продолжать соединение с маршрутом 2, который заканчивает работу в 9 вечера!».

Другой читатель не видит решения этой проблемы: «Я не пользуюсь автобусом номер 3. Я живу напротив больницы, когда автобус прибывает на нашу остановку, он переполнен, ждать следующего нужно 25-30 минут. Пешком быстрее, чем на автобусе. Как и большинство моих соседей, мы чаще выбираем автомобиль, чем автобус».

По словам операционного менеджера Автобусного управления Монако Роланда де Рехневски (Roland de Rechniewski), ситуация должна улучшиться в течение следующего года. Будем следить за этим.

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