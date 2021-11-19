Летняя резиденция знаменитого кутюрье Карла Лагерфельда «La Vigie» теперь доступна для аренды тем, кто хочет роскошного времяпрепровождения.

«Это одно из самых престижных мест на Французской Ривьере», — без сомнений заявляет Ауриэль Леперк (Aurielle Lepercq) из Edge Retreats изданию Mansion Global. Вилла «La Vigie» теперь готова принимать гостей. Дом принадлежал известному модельеру Карлу Лагерфельду, который скончался 19 февраля 2019 года.

Mansion Global раскрывает стоимость пребывания: ночь в роскошном доме обойдется минимум в 15 000 евро (17 388 долларов США); в высокий сезон эта сумма может вырасти до 45 000 евро (52 165 долларов США). Конечно, не каждый сможет позволить себе остановиться на вилле, которая славится своей «историей, архитектурой, изысканным декором и отличным расположением», отмечает Ауриэль Леперк.

Вилла, вызывающая восхищение

Высокая стоимость аренды виллы объясняется великолепием и роскошью этого места. Резиденция в стиле Прекрасной эпохи была построена в 1902 году. В 1988 году Карл Лагерфельд полностью отреставрировал постройку. С террасы площадью 237 квадратных метров открывается вид на Средиземное море — вид, который никогда не надоедает.

В «La Vigie» есть шесть четыре ванные комнаты, две гардеробные и бильярдная. Общая площадь особняка составляет 600 квадратных метров. Интерьер примечателен восхитительной лепниной и старинными колоннами. Проживание на вилле дает доступ к частному пляжу отеля Monte-Carlo Beach (бассейн, рестораны, частный шатер на пляже).

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