Велосипеды от всемирно известной парижской компании можно посмотреть, опробовать и заказать до 25 ноября.

С 15 ноября в шоу-руме «Maison Casamanara» проходит выставка «Париж-Монако», где можно полюбоваться несколькими велосипедами, изготовленными по индивидуальному заказу компанией «Maison Tamboite».

Французские мастера создают велосипеды по индивидуальным заказам с 1912 года. Велосипеды сочетают в себе мощь и элегантность. Не удивительно, что этими велосипедами в разное время пользовались всеми любимые знаменитости: Жозефина Бейкер, Марлен Дитрих, Сара Бернар, Морис Шевалье, Шарль Трене, Эдит Пиаф, Бурвиль, Лино Вентура и Колюш!

Пьеро Манара (Piero Manara) в своем выставочном зале © Жан-Франсуа Ромеро / Jean-François Romero

Цвет, размер, материал, высота и даже мелкие детали: каждый велосипед уникален, и на его создание уходит от шести до восьми месяцев.

Правнук основателя семейного бизнеса и нынешний президент «Maison Tamboite» Фредерик Ястржебски (Frédéric Jastrzebski) раскрывает некоторые секреты представленных на выставке велосипедов: маленькая корзинка спереди может скрывать багаж или коробку с сигарами, а старомодный на вид велосипед может быть электрическим и даже автоматически переключать передачи!

Стоимость этих уникальных велосипедов начинается от 11 тысяч евро! Чтобы узнать больше о велосипедах, опробовать их или сделать заказ, посетите шоу-рум Casamanara по адресу 24 avenue Princesse Grace до 25 ноября.