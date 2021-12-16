В 2021, как и каждый год, Яхт-клуб Монако традиционно присуждает премию YCM Awards — Trophée Credit Suisse. Ознакомьтесь с имена номинантов.

В завершение сезона, по устоявшемуся обычаю, Князь Альбер II удостаивает чести участников регаты по случаю вручения премии Y.C.M. Awards и получения трофея Trophée Credit Suisse. Во время церемония поощрения будут вознаграждены молодые участники соревнований из спортивной секции, но также и члены клуба, судовладельцы/рулевые, демонстрирующие высочайший уровень навигации.

В этом году шестеро членов Яхт-клуба Монако особенно преуспели

Призы будут присуждены в двух категориях: премия Y.C.M. Youth Awards, поощряющая молодых участников соревнований из спортивной секции (гонки Optimist, Laser, Kite и Nacra), и Y.C.M. Awards, которой будут награждены члены клуба, лучше других защищавшие его символику на протяжении сезона регат.

На премию номинированы :

Гвидо Миани (Guido Miani) — (Arca SGR — Team Shark). Победитель гонок Rolex Giraglia и Palermo-Monte-Carlo

Орен Натаф (Oren Nataf) — (Rayon Vert & Stiren). Победитель RORC Transatlantic Race

Вальтер Пиццоли (Valter Pizzoli) — (Ange Transparent Resolute Salmon). Лидер соревнований «Королевская регата в Каннах» и «Паруса Сен-Тропе».

Нико Поонс (Nico Poons) — (Charisma). Серебряный призёр регат Scarlino World Championship и RC44 Marstrand

Дмитрий Рыболовлев (Dmitry Rybolovlev) — (Skorpios/Sparti). Победитель Rolex Fastnet Race и серебряный призёр Swan Sardinia Challenge

Джанджакомо Серена ди Лапиджио (Giangiacomo Serena di Lapigio) — (G-Spot и G-Spottino). Победитель Swan One Design World и Copa del Rey

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