Аукцион вещей кутюрье превысил ожидаемую выручку в четыре раза.

«Триумф». Это слово, использованное домом Sotheby’s, подводит итог первой части престижного аукциона, которая завершилась в Монако 6 декабря.

Изначально общая сумма от продажи 582 лотов оценивалась в два-три миллиона евро, однако в итоге продажи достигли 12 миллионов евро. Все лоты нашли своих покупателей среди 1 400 претендентов.

96% выставленных на аукцион вещей были проданы дороже самой высокой оценки. В их числе знаменитый «Портрет Карла Лагерфельда» японского художника Такаши Мураками, который был продан за 292 100 евро, хотя оценивался в сумму от 80 до 120 тысяч евро.

© Sotheby’s

Вторая часть аукциона, который пройдет онлайн, началась в понедельник. Аукцион завершится 16 декабря. Продажи пройдут также в Кельне в марте 2022 года.