Вещи знаменитого модельера Карла Лагерфельда, который скончался 19 февраля 2019 года, будут выставлены на аукцион. Он пройдет 3-5 декабря в One Monte-Carlo.

Роскошная вилла Карла Лагерфельда выставлена на аренду. Теперь настало время продажи вещей именитого кутюрье. Объявленный в начале года крупный аукцион начнется 3 декабря в One Monte-Carlo, где соберутся представители сферы дизайна и любители искусства.

Мебель, предметы декора, произведения искусства, одежда, аксессуары. Тысяча лотов, каждый из которых принадлежал Карлу Лагерфельду, будут предложены на аукционе. Вещи собраны из разных резиденций модельера, в частности, из его квартиры в Миллефиори в Монако и из замка Лувесьенн во Франции. Планируется провести еще два аукциона — в Париже и Кельне.

Множество роскошных предложений

За долгожданный аукцион отвечает дом Sotheby’s. Среди лотов будет столовое серебро, постельное белье и уникальные чемоданы. Что касается мебели, на аукционе представят около сорока предметов работы Луи Сюэ и Андре Маре.

Среди необычных лотов — портрет Карла Лагерфельда, написанный Такаши Мураками и оцененный в 80 000-120 000 евро! Ходят слухи, что портрет Шупетт, любимой кошки модельера, может побить все рекорды аукционных цен. Алюминиевое кресло Zenith Карла Лагерфельда оценивается в 40 000 — 60 000 евро.