











В этом году коллекции произведений искусства и мебели известного немецкого модельера Карла Лагерфельда, умершего 19 февраля 2019 года, будут выставлены на продажу на аукционе Sotheby’s в Монако. Этот аукцион обещает стать незабываемым!

В недавнем пресс-релизе Sotheby’s говорится, что спустя два года после смерти известного модельера Карла Лагерфельда его мебель и коллекции произведений искусства будут выставлены на аукцион в Монако осенью. Аукционный дом отвечает за часть наследия немецкого дизайнера и в течение двух месяцев проведет инвентаризацию восьми резиденций, расположенных во Франции и Монако.

Аукцион, который станет незабываемым

«Этот аукцион будет данью уважения выдающемуся дизайнеру, ключевой фигуре в мире моды и искусства», — сказал Пьер Мотес (Pierre Mothes), вице-президент Sotheby’s France. Карл Лагерфельд действительно был великим коллекционером, и знал многое об аукционах.

В начале 2000-х Карл Лагерфельд выставил на продажу несколько предметов мебели и произведений искусства. В частности, он доверил Christie’s продажу нескольких предметов и мебели со своей виллы La Vigie, расположенной в Рокбрюн-Кап-Мартен. В 2003 году Sotheby’s также курировал продажу коллекции мебели и предметов ар-деко, выручив почти семь миллионов евро.

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