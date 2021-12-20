Обзор актуальных новостей в области экономики на понедельник 20 декабря.

Monaco Boost: На прошлой неделе в Бизнес-инкубаторе (la Pépinière d’Entreprises) состоялось очередное совещание по распределению офисов и рабочих мест. В скором времени компании, прошедшие отбор, получат уведомление и уже в конце декабря смогут присоединиться к 23 предприятиям — участникам проекта. Тем временем, 16 декабря Экономический Совет Монако (Monaco Economic Board) и Monaco Boost официально оформили сотрудничество. С января 2022 года предпринимателям бизнес-инкубатора будет предоставлено бесплатное членство в Экономическом Совете Монако в течение одного года для развития потенциальных партнерских отношений.

Агентство кибербезопасности Монако (Agence Monégasque de Sécurité Numérique) запускает проект по безопасному уничтожению цифровых носителей информации для предприятий и частных лиц. Организация Société Monégasque d’Assainissement (компания по переработке и уничтожению отходов) займется утилизацией USB-накопителей, карт памяти, жестких и оптических дисков, а также магнитных лент LTO. Частные лица должны принести свои накопители информации в офис организации, а компании могут связаться с их отделом продаж.

Палата моды Монако на Всемирной Выставке в Дубае: пять экологичных брендов представили свои коллекции на показе мод, состоявшемся 30 ноября в ОАЭ. Среди представленных брендов — Beach & Cashmere Monaco, презентовавший свою коллекцию «Save». Ее первая часть была посвящена защите океанов, а вторая — защите носорогов и слонов, ставших жертвами браконьеров.