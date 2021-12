Le point sur les faits importants ce lundi 20 décembre dans le secteur économique.

Monaco Boost – Une nouvelle réunion d’attribution des bureaux et des espaces de travail de la Pépinière d’Entreprises s’est tenue la semaine dernière. Les nouvelles entreprises sélectionnées seront contactées prochainement et pourront intégrer la Pépinière fin décembre, pour rejoindre les 23 activités déjà présentes. En parallèle, le Monaco Economic Board (MEB) et Monaco Boost ont officialisé leur coopération le 16 décembre dernier. Les entrepreneurs de la Pépinière d’entreprises bénéficieront, dès janvier 2022, d’une adhésion gratuite au MEB pendant un an et pourront tisser des liens avec le MEB et leurs entreprises.

L’Agence Monégasque de Sécurité Numérique (AMSN) – l’agence lance un projet de destruction locale et sécurisée des supports de données numériques pour les entreprises et les particuliers. La Société Monégasque d’Assainissement (SMA) a été retenue pour la destruction physique des clés USB, cartes SSD, disques durs, bandes magnétiques LTO et disques optiques. Les supports sont à apporter à la SMA et les entreprises peuvent contacter le service commercial de la SMA.

La Chambre Monégasque de la Mode à l’Expo 2020 Dubai – Cinq marques éco-responsables ont présenté leurs séries éthiques au cours d’un défilé le 30 novembre dernier aux Émirats Arabes Unis. Parmi les enseignes, Beach & Cashmere Monaco, qui a présenté sa collection « Save ». La première partie était consacrée à la protection des océans, la seconde à la protection des rhinocéros et des éléphants victimes de braconnage.