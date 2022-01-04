Дом Artcurial приглашает своих клиентов к участию в традиционных зимних аукционных торгах с 17 по 19 января в Hôtel Hermitage.

Как и в начале каждого года, роскоши отводится особое внимание в самом сердце Княжества, благодаря долгожданным аукционным торгам Дома Artcurial. С 15 по 17 января публичная предпродажная выставка позволит будущим покупателям и любопытствующим ознакомиться с представленными на аукционе экспонатами.

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Престижные и редкие лоты

Начало торжественных мероприятий ознаменуют торги ювелирных украшений (Joaillerie) 17 января, где будут представлены изделия таких домов, как Cartier, Boucheron, Van Cleef & Arpels или же Wiese. На аукционе вы сможете полюбоваться аметистом массой 90 карат в исполнении Дома Dior, а также бриллиантом изумрудной огранки весом 5 карат, оправленным экспертами Дома Marchak.

Rolex, Patek Philippe, François-Paul Journe… Работы культовых брендов и независимых часовых мастеров будут представлены в 18:00 во время аукциона Коллекционных изделий часового искусства (Horlogerie de collection). Главный лот этих торгов – наручные часы “The Last One”, принадлежавшие последнему водолазу Comex (Морской экспертной компании).

На следующий день, 18 января, изделия часового искусства для женщин порадуют поклонников утонченных экземпляров во время торгов «Le Temps est Féminin». Artcurial представит наручные часы из золота и эмали оценочной стоимостью между 12.000 и 18.000 евро ! Наконец, последние торги аукциона — Hermès & Luxury Bags — начнутся 19 января в полдень. Наряду с культовыми лотами от Hermès там будут представлены сумки Chanel и Louis Vuitton.