В связи с резким повышением уровня заражений Covid-19, Правительство 13 января объявило об увеличении числа организаций, попадающих под применение санитарного пропуска.
Всего лишь через несколько дней после сообщения о принятии дополнительных мер по борьбе с Covid-19, Правительство постановило расширить сферу применения санитарных пропусков. Кто из сотрудников будет затронут новой мерой должны решать руководители организаций, на которые направлена инициатива.
«Речь идёт не обо всех наёмных работниках, а только о тех сотрудниках, деятельность которых связана с оказанием важнейших для населения и администрации услуг.», — подчеркнул Дидье Гамердингер (Didier Gamerdinger), Министр здравоохранения и социальных дел (Ministre des Affaires Sociales et de la Santé).
С 17 января мера распространяется на следующие организации и компании:
— Княжеский Дворец.
— Государственное Министерство.
— Национальный Совет.
— Департамент юстиции (Direction des Services Judiciaires).
— Правительственные департаменты (Départements Ministériels).
— Посольство Монако во Франции.
— Мэрия.
— Агентство кибербезопасности Монако (Agence Monégasque de Sécurité Numérique).
— Управление по контролю за расходами (Contrôle Général des Dépenses).
— Корпус карабинеров Князя Монако (Corps des Carabiniers du Prince).
— Межведомственное подразделение в области Цифровой Трансформации (Délégation Interministérielle chargée de la Transition Numérique).
— Департамент здравоохранения (Direction de l’Action Sanitaire).
— Управление городского планирования (Direction de l’Aménagement Urbain).
— Управление гражданской авиации (Direction de l’Aviation Civile).
— Управление по связям с общественностью (Direction de la Communication).
— Департамент общественной безопасности (Direction de la Sûreté Publique).
— Департамент по морским делам (Direction des Affaires Maritimes).
— Департамент платформ и цифровых ресурсов (Direction des Plateformes et des Ressources Numériques).
— Управление цифровых услуг (Direction des Services Numériques).
— Управление информационных систем (Direction des Systèmes d’Information).
— Управление общественных работ (Direction des Travaux Publics).
— Управление бюджета и казначейства (Direction du Budget et du Trésor).
— Отдел обслуживания общественных зданий (Service de Maintenance des Bâtiments Publics).
— Отдел общественных парковок (Service des Parkings Publics).
— Государственное Казначейство (Trésorerie Générale des Finances).
— Банки.
— Автобусная Компания Монако (Compagnie des Autobus de Monaco).
— Средиземноморское фармацевтическое агентство (Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen).
— LTP Technologies.
— Monaco Digital.
— Monaco Telecom.
— Общество эксплуатации портов Монако (Société d’Exploitation des Ports de Monaco).
— Оператор канализационных сетей Монако (Société Monégasque d’Assainissement).
— Газовая энергетическая компания Монако (Société Monégasque de l’Électricité et du Gaz).
— Водоснабжающая компания Монако (Société Monégasque des Eaux).
— Telis.
— Trafiparc.