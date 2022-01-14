В связи с резким повышением уровня заражений Covid-19, Правительство 13 января объявило об увеличении числа организаций, попадающих под применение санитарного пропуска.

Всего лишь через несколько дней после сообщения о принятии дополнительных мер по борьбе с Covid-19, Правительство постановило расширить сферу применения санитарных пропусков. Кто из сотрудников будет затронут новой мерой должны решать руководители организаций, на которые направлена инициатива.

«Речь идёт не обо всех наёмных работниках, а только о тех сотрудниках, деятельность которых связана с оказанием важнейших для населения и администрации услуг.», — подчеркнул Дидье Гамердингер (Didier Gamerdinger), Министр здравоохранения и социальных дел (Ministre des Affaires Sociales et de la Santé).

С 17 января мера распространяется на следующие организации и компании:

— Княжеский Дворец.

— Государственное Министерство.

— Национальный Совет.

— Департамент юстиции (Direction des Services Judiciaires).

— Правительственные департаменты (Départements Ministériels).

— Посольство Монако во Франции.

— Мэрия.

— Агентство кибербезопасности Монако (Agence Monégasque de Sécurité Numérique).

— Управление по контролю за расходами (Contrôle Général des Dépenses).

— Корпус карабинеров Князя Монако (Corps des Carabiniers du Prince).

— Межведомственное подразделение в области Цифровой Трансформации (Délégation Interministérielle chargée de la Transition Numérique).

— Департамент здравоохранения (Direction de l’Action Sanitaire).

— Управление городского планирования (Direction de l’Aménagement Urbain).

— Управление гражданской авиации (Direction de l’Aviation Civile).

— Управление по связям с общественностью (Direction de la Communication).

— Департамент общественной безопасности (Direction de la Sûreté Publique).

— Департамент по морским делам (Direction des Affaires Maritimes).

— Департамент платформ и цифровых ресурсов (Direction des Plateformes et des Ressources Numériques).

— Управление цифровых услуг (Direction des Services Numériques).

— Управление информационных систем (Direction des Systèmes d’Information).

— Управление общественных работ (Direction des Travaux Publics).

— Управление бюджета и казначейства (Direction du Budget et du Trésor).

— Отдел обслуживания общественных зданий (Service de Maintenance des Bâtiments Publics).

— Отдел общественных парковок (Service des Parkings Publics).

— Государственное Казначейство (Trésorerie Générale des Finances).

— Банки.

— Автобусная Компания Монако (Compagnie des Autobus de Monaco).

— Средиземноморское фармацевтическое агентство (Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen).

— LTP Technologies.

— Monaco Digital.

— Monaco Telecom.

— Общество эксплуатации портов Монако (Société d’Exploitation des Ports de Monaco).

— Оператор канализационных сетей Монако (Société Monégasque d’Assainissement).

— Газовая энергетическая компания Монако (Société Monégasque de l’Électricité et du Gaz).

— Водоснабжающая компания Монако (Société Monégasque des Eaux).

— Telis.

— Trafiparc.