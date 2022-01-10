7 января Княжеское Правительство опубликовало официальное сообщение с подробным описанием новых мер в борьбе против Covid-19.

В то время как французские парламентарии продолжают дебатировать на тему введения вакцинных паспортов, Монако пока придерживается меры санитарных пропусков. Сфера применения последних будет расширена в ближайшее время, в связи с новой вспышкой числа заболеваний в Княжестве: по данным на воскресенье, 152 новых случая заражения и 41 госпитализация (4 из которых – в реанимацию), тогда как с начала пандемии вирусом заразились 6 007 человек. Со смертью 94-летнего жителя в прошлый четверг, жертвами коронавирусной инфекции с 2020 года стали 42 человека.

В целях борьбы с этим массовым распространением заболевания, с 17 января санитарный пропуск будет обязателен к предъявлению также в банковском секторе, администрации Княжества, энергетических, водоснабжающих и телекоммуникационных компаниях, в Государственном Министерстве, в органах Общественной безопасности, а также в любом предприятии или ведомстве, предоставляющем важнейшие услуги Княжеству. «Мы должны защитить эти сектора», — объяснил Пьер Дарту (Pierre Dartout) в интервью телеканалу Monaco Info. Государственный Министр, недавно заразившийся Covid и находящийся на самоизоляции, призвал к вакцинированию.

Изменение продолжительности самоизоляции

Вместе с тем, правила режима самоизоляции были изменены: теперь её нужно соблюдать 7 дней вместо 10 в случае положительного результата теста на коронавирус, за которыми должны следовать 5 дней усиленных мер предосторожности. Вакцинированные или невакцинированные лица с низким уровнем риска, находившиеся в контакте с заболевшими, освобождаются от режима самоизоляции и должны будут сдать ПЦР или тест на антитела через 2-3 дня после взаимодействия с зараженным вирусом человеком. В последующие дни рекомендуется использовать экспресс-тесты.

Невакцинированные из группы высокого риска должны соблюдать режим самоизоляции от 5 до 7 дней и сдать ПЦР или тест на антитела по окончании этого периода. В обоих случаях рекомендуется применять усиленные меры предосторожности в течение 12 дней.

Начиная с 8 января, за столиком в ресторане может быть размещено не более 8 человек вместо прежних 12, а расстояние между столиками увеличено с одного до 1,5 метров. Теперь количество участников массовых мероприятий ограничено 2 000 человек.