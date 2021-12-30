Количество заболевших коронавирусом продолжает расти: в среду 29 декабря было зарегистрировано 96 новых случаев, в том числе Государственный министр Пьер Дарту (Pierre Dartout).

Эти неутешительные цифры будут зафиксированы прямо на пороге Нового года. В настоящее время 30 человек лежит на лечении в больнице; еще шесть пациентов, включая одного резидента Монако, находится в реанимации. Таким образом, с начала пандемии число заболевших монегасков и резидентов Княжества достигло 4985 человек.

В среду 29 декабря Правительство сообщило об изоляции Государственного министра Пьера Дарту и его семьи. По возвращении с отдыха в Альпах, в результате тестирования у них был обнаружен Covid-19, в связи с этим они вынуждены соблюдать карантин согласно действующему регламенту.

С начала нового года Пьер Дарту будет выполнять свои министерские обязанности дистанционно. По словам Правительства, министр и его семья «чувствуют себя хорошо».

Усиленный надзор начиная с нового года

27 декабря Правительство приняло ряд новых мер по борьбе с ростом заболеваемости коронавирусом. Наряду с ограничениями, касающимися празднования Нового года, были озвучены подробности о начале нового школьного семестра с понедельника 3 января.

Всем учащимся в Княжестве будет бесплатно предоставлен экспресс-тест на коронавирус, которым можно будет воспользоваться на добровольной основе. Кроме того, 50 000 экспресс-тестов было заказано для работодателей, которые смогут раздать их своим сотрудникам по возвращении из отпуска.

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