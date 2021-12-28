27 декабря Правительство обнародовало ряд новых мер по предотвращению повторной вспышки коронавируса.

Сможем ли мы отметить Новый год? За пару дней до 31 декабря, в ходе последнего заседания по вопросам здравоохранения, Правительство ответило на вопрос, который был у всех на устах. Для предотвращения стремительного роста заболеваемости были предприняты ужесточенные меры.

В целом, празднование Нового года пройдёт практически по обыкновению. Однако традиционные гулянья на площади Казино не состоятся, в связи с запретом на собрания более 10 человек и употребление спиртных напитков в общественных местах.

Рестораны и бары, предлагающие новогоднюю программу, должны будут завершить музыкальное представление к часу ночи. Гости также не смогут петь в караоке и танцевать и должны будут оставаться за своими столиками, также и для употребления алкогольных напитков.

А что насчет начала следующего года?

Образовательные учреждения вновь откроют свои двери 3 января 2022 года. При этом учащимся будет предложено (на добровольной основе и с согласия родителей) воспользоваться бесплатным экспресс-тестом. Это также касается преподавателей и школьного персонала.

С 10 января санитарный пропуск будет распространяться на сотрудников и клиентов трех других отраслей: салоны красоты (парикмахерские, студии красоты, тату-салоны и т.д.), тренажерные залы и строительные компании. Кроме того, для сотрудников частных предприятий было заказано 50 000 экспресс-тестов.