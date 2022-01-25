В этом году мероприятие, изначально запланированное на 19 марта, состоится 8 июля.

Знаменитый «Бал Роз» (Bal de la Rose) пройдёт этим летом в Зале Звёзд (Salle des Étoiles) комплекса Спортинг Монте-Карло (Sporting Monte-Carlo). Тема мероприятия этого года, перенесённого на более позднюю дату из-за санитарного кризиса, — «1920-е годы. Возвращение».

Тема бала была выбрана Принцессой Ганноверской и её другом, дизайнером Кристианом Лубутеном (Christian Louboutin). Также, на следующий день в Гримальди Форуме откроется долгожданная выставка под названием «L’Exhibition[niste]». Экспозиция, полностью посвященная модельеру, прославившемуся обувью на красной подошве, будет открыта для посетителей до 28 августа.

Этот традиционный благотворительный бал под председательством Князя Альбера II и Принцессы Каролины проводится с 1954 года, а собранные средства направляются в помощь Фонду Княгини Грейс (Fondation Princesse Grace). Полученные от гала-концерта доходы позволяют оказывать помощь детям из малоимущих семей, благодаря разыгрываемой в рамках этого престижного вечера лотерее.

Согласно сайту компании Société des Bains de Mer, билеты на мероприятие уже раскуплены. Однако, несколько счастливчиков из списка ожидания всё еще могут принять участие в этом вечере мечты за сумму в 850 евро.

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