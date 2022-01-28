Фильм был номинирован в шести категориях на «2021 ASIN Awards» – премию австралийской кинокомпании, расположенной в Квинсленде.

Австралийский фильм режиссера Дугласа Уоткина (Douglas Watkin) «Алик и Альбер» – один из трех документальных фильмов, номинированных на кинопремию ASIN Awards. Благодаря номинации в шести разных категориях, у фильма есть все шансы на победу как минимум в одной из них:

Лучший документальный фильм

Лучший саундтрек

Лучшая операторская работа

Лучшая режиссерская работа

Лучшая работа художника-постановщика

Лучший монтаж

Вы можете проголосовать за фильм на сайте Australian Screen Industry Network до 5 марта – даты объявления победителей. Основанная в 2008 году, кинокомпания Australian Screen Industry Network занимается продвижением австралийского кинематографа. С 2010 года организация вручает награды лучшим австралийским постановкам года.

Представленный на открытии 23-го фестиваля «Антиподы» в Сен-Тропе в октябре прошлого года, а также на Международном кинофестивале в Брисбене 90-минутный документальный фильм рассказывает о встрече Князя Альбера II и австралийского художника Алика Типоти (Alick Tipoti). Несмотря на то что их разделяет огромное расстояние как в географическом, так и в культурном плане, оба преследуют одну цель: сохранение биоразнообразия и, в частности, океанов.

Фильм «Алик и Альбер» также будет участвовать в Международном фестивале документального кино про океаны на Таити в феврале этого года.