Доктор Режин Мурадян (Regine Muradian) написала серию книг для детей, помогающих им справиться со своими эмоциями.

На фоне ужесточения ограничений в связи с пандемией, как помочь детям справиться с этой непривычной и стрессовой для них ситуацией? Клинический психолог Режин Мурадян дала несколько ответов на этот вопрос.

«Когда началась пандемия, мы задумались о разработке новой методики по проведению консультаций и оказанию помощи детям. Так родилась история про Фрэнки». Маленький мальчик по имени Фрэнки – это персонаж книги Режин под названием «Фрэнки и беспокойные пчелы» (Franky et les abeilles de l’inquiétude). Эти пчелы представляют собой все негативные мысли, которые могут тревожить ребенка. Юным читателям предлагается описать все свои переживания, чтобы впоследствии переформулировать их в положительном ключе.

Книга взыскала большой успех. Вскоре после этого Режин создала другого персонажа в лице маленькой девочки Франсин, чтобы помочь детям раскрыть свои таланты и перестать сравнивать себя с другими.

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Умение выражать свои эмоции

В настоящий момент Режин Мурадян проживает в Лос-Анджелесе, а еще несколько лет назад она была резиденткой Княжества. Поэтому, когда она захотела представить свою работу широкой публике, ее выбор пал на Монако.

«В сентябре 2021 года я представила «Фрэнки» в рамках сотрудничества между Медиатекой Монако и Ирландской библиотекой Княгини Грейс. Я прочитала книгу на французском и английском языках и была потрясена тем, что дети так внимательно слушали и так активно принимали участие в обсуждении. Я была поражена, наблюдая за тем, как дети делились со мной своими эмоциями», – вспоминает психолог. Спустя два месяца, Режин зачитала строки из своей книги в кругу внимательной аудитории из учеников и преподавателей в стенах своей бывшей школы имени Франсуа д’Ассиза и Николя Барре (l’Institution François d’Assise-Nicolas Barré).

Режин Мурадян представила свою книгу «Фрэнки и беспоконые пчелы» в Медиатеке Монако © Все права защищены

«Преподаватели были немало удивлены, что ученики задавали так много вопросов… Они полагали, что у ребят все в порядке, в то время как сами дети делились своими переживаниями, будь то конфликты с родителями или стресс на фоне пандемии… Я предложила им сделать копию страницы из книги, чтобы каждый ребенок мог изложить на бумаге свои эмоции».

Режин Мурадян также предлагает видеоролики на английском языке, которые находятся в свободном доступе на ее сайте, где она советует учителям, как помочь ученикам справиться с тревогой.

Кроме того, вы можете приобрести на сайте Режин ее книги, рекомендованные для детей в возрасте от пяти лет, на французском и английском языках.

Распознавание симптомов и поиск возможных решений

Читая книги Режин, дети сопоставляют себя с персонажем Фрэнки и вовлекают в процесс чтения своих родителей, что способствует их внешнему развитию и диалогу.

Психолог также перечислила характерные симптомы тревоги или депрессии у детей, которые должны насторожить их родителей:

Боязнь установления контакта с другими людьми

Уединение в своей комнате

Повышенный или пониженный аппетит

Отказ от выполнения домашнего задания

Боли в животе

Прокрастинация

Плохое настроение, раздражительность

Внезапная перемена поведения с друзьями, либо прекращение общения с ними

Снижение успеваемости в школе / уклонение от посещения занятий

Трудности с концентрацией внимания / рассеянность

«Родители могут помочь своим детям, – утверждает психолог. – Если вы наблюдаете у своего ребенка один из вышеперечисленных симптомов, прежде всего, поставьте перед собой реальные цели. Главное – это помочь ребенку переключиться и вернуться в свое привычное состояние. К примеру, для снятия стресса могут подойти занятия медитацией. Также, по возможности, избегайте повышенных тонов и говорите тихим спокойным голосом. И прежде всего, помните о том, что ваши дети не могут быть безупречными, и, что не стоит предъявлять к ним слишком высокие требования».